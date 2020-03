Frente al estado de emergencia nacional anunciado por el Ejecutivo, a fin de contener el contagio masivo del nuevo coronavirus, y con la finalidad de brindar solvencia financiera, el gobierno ha dispuesto que los trabajadores podrán retirar hasta S/ 2,400 de su Compensación por Tiempo de Servicio (CTS).

En ese sentido, el ABC del BCP comparte algunas recomendaciones para que puedan hacerlo adecuadamente.

Revise su fondo: Podrá ingresar de manera inmediata al aplicativo de su banco y, de la misma forma que figura su cuenta de ahorros, aparecerá su CTS con el monto total ahorrado hasta el momento. En el caso que desee disponer de la misma, podrá ingresar y hacer una transferencia. De ser así, le deberá aparecer el monto máximo por ley que podrá retirar, considere que el cálculo lo hace el banco de manera inmediata.

Además, recuerde que en caso usted se encuentre en situación de desempleo podrá disponer del total de la CTS que ha venido acumulando durante el periodo en el que se encontraba laborando. La función de esta es justamente cubrir al colaborador de escasez de liquidez durante el periodo en que no se encuentra trabajando, por lo que, se le recomienda diversificar el dinero durante los meses que se estima demorará en encontrar un nuevo empleo.

Priorice sus necesidades: Identifique aquellos gastos que son una prioridad dentro de su presupuesto. En el contexto actual, es importante contar con aquellos productos y servicios de primera necesidad que requiere para poder subsistir. Destine una parte de ese monto a la compra de alimentos para el estado de emergencia y revise las deudas que tiene pendiente.

Los bancos han otorgado facilidades para la reprogramación de cuotas, comuníquese con la entidad financiera y acceda a ese beneficio. Pero, si cuenta con el dinero para continuar cancelando su cuota mensual, hágalo. Recuerde que así acabará más rápido de pagar y le permitirá disminuir futuros gastos.

Ahorre: Es probable que en estos días no tenga gastos extras como salidas, transporte, etc. Cuide su situación económica y proyéctese a un futuro. En caso no requiera disponer de la CTS, manténgala ahorrada, pues este es un fondo de emergencia que le permitirá cubrir alguna situación no prevista.





