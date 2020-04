El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se refirió al proyecto aprobado por la Junta de Portavoces sobre el retiro de hasta el 25% de las AFP por parte de los afiliados, siempre que dicho monto no supere las 3 UIT (S/ 12,900), indicando que la medida “atenúa bastante el daño” pero que “todavía es grande el monto que va a salir”.

Así, Velarde señaló que la propuesta inicial contempló que a las personas que vienen recibiendo un sueldo, no tiene "sentido que se les pague” el retiro de las AFP.

“Inclusive ya se dio una medida que aumenta el sueldo en un momento que no es el mejor, ahora que no contribuirán a la AFP estos dos meses, no tiene sentido a los que vienen cotizando que se les permita sacar la plata”, afirmó.

“A los que no vienen cotizando más de 6 meses, que era la propuesta que teníamos, la idea era que pudieran sacar S/ 1,000 durante 6 meses o hasta fin de año, y antes de fin de año se discutiría una reforma más integral de pensión”, añadió.

Velarde acotó que en este momento hay 6.5 millones de afiliados, de los cuales 3 millones no cotizan. A su criterio, es en este grupo en los que se deberían centrar las medidas de apoyo.

"Lo que hay que dar es a la gente que tiene bajos ingresos algún apoyo, puede ser S/ 1,000 mensuales S/ 1,200 por seis meses o hasta fin de año, eso daría una cifra mas manejable”, refirió.





