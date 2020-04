AFP Habitat propuso que el retiro de hasta el 25% de los fondos de pensiones, aprobado y próximo a oficializarse mediante promulgación de una ley del Congreso de la República, sea permitido primero a las personas que no estén percibiendo ingresos o que se encuentren desempleadas.

“Una posibilidad de reducir el impacto para el afiliado es que estas entregas se hagan de manera muy gradual. Que se vaya entregando quizás a las personas que no tienen sueldo, que no tienen posibilidad de ingresos y que puedan necesitar esto en el corto plazo”, dijo el gerente general de la AFP, Mariano Álvarez.

“Lo que debemos hacer ahora es hacer las entregas lo más espaciadas posibles”, añadió en diálogo con América TV. El ejecutivo apuntó que el cronograma de cobro deberá ser elaborado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Álvarez indicó también que la entrega de dinero podría tomarles tiempo a las administradoras de pensiones dado que se trata de aproximadamente S/ 30,000 millones en activos que deberán ser trasladados a efectivo líquido.

“Es complicado porque convertir en soles S/ 30,000 millones de activos no se hace de la noche a la mañana. Hay que hacerlo de manera gradual”, señaló.

El gerente general aseguró que las AFP reportan pérdidas en rentabilidad por S/ 188 millones en el primer trimestre del año, dato que no divulga comúnmente la SBS.

“En lo que va del año, en el primer trimestre, las AFP hemos perdido S/ 188 millones por rentabilidad. Eso no se ve en los estados financieros porque así no lo publica el regulador (SBS), pero nosotros tenemos en claro que estas inversiones se recuperan en la medida que no las vendamos”, puntualizó.

