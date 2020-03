El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) volvió a afirmar este sábado que no existe un desabastecimiento de productos de primera necesidad en los mercados y garantizó que se contarán con alimentos para los próximos días.

“El ingreso y venta de alimentos de primera necesidad se realiza con normalidad, por lo que invocamos a mantener la calma y seguir las recomendaciones sanitarias frente al coronavirus”, sostuvo el titular del sector, Jorge Montenegro.

El Minagri ha registrado un ingreso promedio de 10,000 toneladas de alimentos por día a los mercados mayoristas de Santa Anita y Mercado de Frutas No. 2, volumen suficiente para abastecer a los minoristas.

El ministerio señaló que incluso se ha presentado casos en los que se han reducido los precios como por ejemplo la papa huayro, papa amarilla tumbay, zapallo macre, choclo, vainita americana, tomate, limón. Por el lado de las frutas, disminuyó el precio del plátano, manzana delicia, manzana Israel, uva, mandarina, mango, entre otros.

“No hay que generar alarma en la población porque el problema del coronavirus (Covid-19) es un tema de salud e higiene”, añadió Montenegro.

El mayor abastecimiento a los mercados está beneficiando a los pequeños productores de agricultura familiar, que provee de más del 70% de los alimentos a los consumidores del país, según el ministro.

En este sentido, el Minagri prevé que el sector agrícola cierre este año con un crecimiento de 4%, frente al 3.7% registrado en 2019.

Jorge Montenegro indicó que las agroexportaciones siguen mostrando un buen desempeño, dado que no se han visto afectadas con la pandemia. En enero, el subsector registró cerca de US$ 800 millones en ventas a los países de destino. Se espera finalizar el 2020 con ingresos por US$ 8,500 millones.