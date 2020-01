El virtual congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, afirmó que su nueva bancada en el Parlamento votará a favor de que vaya a juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988 en Ayacucho.

En ATV, refirió que el juicio oral por este caso aún no tiene fecha de inicio y dijo que la última opción que maneja es un hábeas corpus para obligar al Poder Judicial a programar la fecha de inicio del proceso.

“Yo he sido juzgado por el caso del señor [Hugo] Bustíos. Tres jueces por unanimidad me absolvieron. En la Corte Suprema no les pareció bien la condena, la anularon y ordenaron un juicio desde cero. Esta orden salió hace seis meses y hasta el momento no me inician el juicio […] Quiero pedirle al Poder judicial que fije fecha para el inicio de mi juicio”, expresó.

“Si el Congreso tiene que autorizar que yo vaya al juicio -eso no va a interferir con mi labor parlamentaria- yo personalmente y mi bancada vamos a votar a favor de que yo vaya a juicio. Quiero ser el primer congresista que es tratado como un ciudadano normal, común y corriente”, agregó.

Como se recuerda, en abril del 2019 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó que se lleve a cabo un nuevo juicio contra el ex ministro del Interior, luego de anular la absolución del colegiado B de la Sala Penal Nacional por el delito contra la vida, cuerpo y salud en la modalidad de asesinato.

Según los magistrados, el tribunal superior no ponderó todos los elementos de juicio de forma integral en lo que se refiere a pruebas personales y documentales obtenidas durante el proceso penal.

De otro lado, Urresti aseguró que desde el Congreso la bancada de Podemos no blindará a José Luna Gálvez, quien es investigado por presuntamente haber ayudado a justificar, mediante la Universidad Telesup, los aportes de las constructoras OAS y Odebrecht para la campaña municipal de Luis Castañeda Lossio en 2014.

“José Luna está siendo investigado básicamente por un tema con Solidaridad Nacional, con [Luis] Castañeda [Lossio]. Para que yo ingrese a este partido mis condiciones fueron que él se aparte, que si llegamos al Congreso no vamos a mover un solo dedo, ni vamos a decir una sola palabra para defender a Luna y contra la Sunedu o mencionar a Telesup”, aseveró.

En otro punto, Daniel Urresti afirmó que seguirá cobrando su sueldo de general y enviará una carta para no ser incluido en la planilla del Congreso de la República para el periodo legislativo 2020-2021.

“Voy a seguir recibiendo mi pensión de general […] Voy a hacer una carta a la Caja de Pensión Militar [Policial] diciéndole que voy a seguir cobrando mi sueldo de general. Por lo tanto, con copia de esa carta el Congreso ya no me va a poner en planilla, para cuestión de sueldos yo no voy a estar en la planilla del Congreso”, expresó.

“No es que esté renunciando, no es que vaya a donar ni nada por el estilo, sino que este año y medio voy a seguir viviendo con mi sueldo de general”, añadió finalmente.

