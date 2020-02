El hijo del periodista Hugo Bustíos, que lleva el mismo nombre de su padre, le pidió al congresista electo Daniel Urresti (Podemos Perú) que revele la identidad de los asesinos de su padre, un crimen que ocurrió el 24 de noviembre de 1988 y por el cual el exmilitar será nuevamente procesado.

En el programa "Abre los ojos", indicó que no es creíble la versión del exgeneral de que no tenía conocimiento de los hechos que sucedieron en Huanta en aquellos años, cuando su padre ejercía como corresponsal de la revista 'Caretas'.

“Si es que él afirma, y siempre lo ha dicho y ha negado que haya sido el autor a pesar de que todas las pruebas lo indican así, que diga quiénes fueron. Es poco creíble la versión de que siendo jefe de inteligencia, desconozca todos los hechos que sucedieron allí. Ya hay una sentencia de por medio en el año 2007, que afirma que fueron los militares”, expresó.

Recordó que Urresti fue involucrado en el crimen en 2009 por sus propios compañeros. En ese entonces era jefe de un grupo de inteligencia y lo conocían como el ‘Capitán Arturo’. Incluso, la testigo Isabel Chipana lo acusa de ser el autor de los disparos.

Asimismo, remarcó que Urresti no puede escudarse en su inmunidad para evitar ser procesado. “Si es que eso busca el señor, es lamentable porque si una persona cree que está libre y no tiene nada que ver un hecho como este, no tendría por qué tener inmunidad”, manifestó.

Cabe recordar que el año pasado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró nula la resolución que absolvió en octubre del 2018 a Daniel Urresti del proceso seguido en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Por este caso, la fiscalía había solicitado 25 años de prisión en contra del entonces candidato a la Alcaldía de Lima, así como el pago de una reparación civil de S/500 mil.

No obstante, el Colegio B de la Sala Penal Nacional desestimó las acusaciones contra el también exministro del Interior y lo absolvió por unanimidad. Ahora, por orden de la Corte Suprema, se llevará a cabo un nuevo juicio a cargo de otra sala.

De acuerdo con la resolución, durante el proceso no se valoraron íntegramente las pruebas personales y documentales que se habían planteado en este caso, por lo que también dispuso -como diligencias necesarias- que se tome la declaración a 11 testigos, entre ellos, dos periodistas y tres expertos militares.