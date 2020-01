Daniel Mora se pronunció una vez más, luego de renunciar a su candidatura al Congreso y al Partido Morado tras conocerse una denuncia por violencia familiar en su contra, y dijo lamentar el comportamiento de quienes llamaba sus “amigos”.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el ahora expostulante al Parlamento lamentó "que se condene sin entender y saber la verdad", y afirmó que dirá su verdad y será la última vez que lo haga.

"Leo con atención cada comentario de la población y de enemigos políticos, entiendo el contexto y lamento que se condene sin entender y saber la verdad, lamento el comportamiento de los que hasta este incidente llamaba 'amigos'. Diré mi verdad y será la última vez que lo haga", señaló en la red social.

Leo con atención cada comentario de la población y de enemigos políticos, entiendo el contexto y lamento que se condene sin entender y saber la verdad, lamento el comportamiento de los que hasta este incidente llamaba “amigos”. Diré mi verdad y será la última vez que lo haga — Daniel Mora Zevallos (@Dmorazevallos) January 17, 2020

Como se recuerda, el 20 de marzo del 2019, Lilia Jaureguy denunció a Daniel Mora por violencia familiar. El examen médico practicado a la esposa del excongresista reveló huellas de lesiones traumáticas recientes en el rostro, antebrazo izquierdo y la rodilla izquierda.

En el parte policial, la esposa del ahora excandidato al Parlamento detalló que el general EP en retiro le propinó golpes en el rostro y patadas en las piernas, luego de que se pinchara una llanta del auto en el que recogió a las nietas del colegio.





"Le dije que no es nadie para prohibirme que yo maneje los carros, Me dio una cachetada, rompiéndome la nariz, a lo que me defendí con mis manos. Ante eso empezó a abofetearme que me caí al piso. Estando ahí indefensa comenzó a patearme varias veces en la pierna, para luego salir de la casa", agregó Jaureguy.

Tras la denuncia, el Octavo Juzgado de Familia ordenó a Daniel Mora el cese del maltrato “físico y psicológico”, y dispuso que “se someta a una terapia psicológica por el periodo de tres meses [...], a efectos de lograr el control de sus emociones e impulsos”. El juzgado también derivó el caso a la fiscalía penal.





LEE TAMBIÉN

● 14 años después, la historia del robo al Banco Río de Acassuso

● “Better Call Saul” llegará a su fin tras su sexta temporada

● Visas y cómo llegar a las Maravillas del mundo | The Wanderlust Chick

● Pablo Bengoechea fue elegido el mejor técnico de la Liga 1 2019

● Come en restaurante, le dan manta para el frío y le cobran por usarla