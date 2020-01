El presidente del Jurado Electoral (JEE) Lima Centro, Luis Carrasco, consideró que si Daniel Mora quiere renunciar a su candidatura al Congreso por el Partido Morado para los comicios del 26 de enero y no se acerca a dicha instancia a formalizar su decisión, “está diciendo una falacia”.

“Si voluntariamente quiere renunciar, auténticamente debe cumplir [con los procedimientos] porque de lo contrario decir: ‘yo quiero renunciar’ y no se acerca al Jurado Electoral Especial, el candidato está diciendo una falacia, es decir una mentira con apariencia de verdad”, refirió en Canal N.

En ese sentido, Carrasco reiteró que Mora sigue siendo candidato al Parlamento por el partido que lidera Julio Guzmán y el único órgano que puede aceptar su renuncia es el Jurado Electoral Especial Lima Centro.

“El señor Mora es candidato porque el órgano electoral ha aprobado su condición de candidato. El órgano electoral es el único que le puede aceptar la renuncia. El procedimiento para este proceso electoral señala que se renuncia personalmente ante el órgano electoral”, detalló.

Explicó que para formalizar su renuncia a su postulación, Daniel Mora debe apersonarse y legalizar su firma ante el secretario del JEE. “No lo ha hecho y es el único procedimiento válido para que se apruebe su renuncia”, acotó.

“Del tema de la renuncia, el Jurado Electoral no puede pronunciarse de modo alguno si él no lo pone a consideración del Jurado Electoral. Lo que ha hecho es ponerlo en consideración de la tribuna del partido político, pero eso no es el procedimiento válido de la renuncia que señala la norma”, finalizó.

Como se recuerda, el 20 de marzo del 2019, Lilia Jaureguy denunció a Daniel Mora por violencia familiar. El examen médico practicado a la esposa del excongresista reveló huellas de lesiones traumáticas recientes en el rostro, antebrazo izquierdo y la rodilla izquierda.

Tras la denuncia, el Octavo Juzgado de Familia dispuso que el exparlamentario “se someta a una terapia psicológica por el periodo de tres meses (...), a efectos de lograr el control de sus emociones e impulsos”. El juzgado también derivó el caso a la fiscalía penal.

Tras conocerse el hecho, Daniel Mora renunció de manera irrevocable a su candidatura al Congreso y a su militancia en el Partido Morado a través de un comunicado presentado ante el comité político de dicha agrupación.

Sin embargo, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud para retirar su candidatura el último sábado 18, alegando que no se había cumplido con el procedimiento que señala la norma electoral.

LEE TAMBIÉN

● Filtran información y precio del nuevo Samsung Galaxy S20

● La historia detrás del viral de Brad Pitt mirando a Jennifer Aniston

● Los retos que todo freelance enfrentará este año

● Gregorio Pérez sobre el 'U' vs. Carabobo: “No hay favoritismo, todo es difícil y parejo”

● El millonario castigo que recibió un dentista por extraer un diente a bordo de una patineta