Por Jorge Sánchez Herrera – Nómena Arquitectura - Arquitecto/Urbanista jorge@nomena-arquitectos.com

Debo haber dedicado una cuarta parte de todas mis columnas en Publimetro a criticar al exalcalde Luis Castañeda, tanto a sus obras como a sus políticas. Aun así, no celebro la desgracia ajena. Tampoco me alegra que la justicia haya normalizado un procedimiento que debería ser utilizado excepcionalmente. Ir a prisión debe ser una de las peores circunstancias por las que una persona puede pasar, más si no ha sido juzgada aún.

Y si bien los motivos del encierro no son (aunque seguro tienen varios puntos de coincidencia) los motivos de mis críticas, sí me alegra que vayamos comenzando a dejar atrás una larga y funesta etapa para la ciudad. Pues el legado de Castañeda Lossio excede el problema de haber recibido coimas o sobornos. El problema mayor, en mi opinión al menos, radica en no haber ayudado a construir, y en muchos casos haber contribuido a destruir nuestra cultura ciudadana; acaso la más grande responsabilidad de cualquier alcalde metropolitano.

La idea de no continuar o desmantelar las obras o proyectos del predecesor, aun sabiendo de sus aciertos o de su utilidad. La cultura del proyecto eterno. Habernos acostumbrado a que una obra pública puede durar años y que los ciudadanos no tenemos derecho al reclamo. La obra mal hecha, mal construida y, sobre todo, mal diseñada. Aquí caben los baipases, los puentes, las pasarelas, los malecones, los parques y tantísimas vías que, por no haber sido bien pensadas, ahora lucen subutilizadas o decrépitas. Pero que además representan un real peligro para todo aquel que las utiliza.

Si bien parece que finalmente hemos despertado, castigando a ese y otros nefastos partidos políticos, la enorme influencia de la cultura amarilla aún vive en muchos políticos y alcaldes megalómanos que siguen viendo a la ciudad como una oportunidad no para servir, sino para ser recordados. Que la justicia haga su trabajo castigando a aquellos corruptos que se llevaron nuestro dinero, claro. Pero ahoguemos definitivamente esa cultura que tan poco nos ha enseñado a convivir como ciudadanos en igualdad de condiciones.

LEE TAMBIÉN

● Yehude Simon fue detenido por presunto lavado de activos en el caso Olmos

● PJ evalúa pedido de prisión preventiva contra alcalde de Punta Negra

● Irak y Afganistán reportan primeros casos de coronavirus de China

● Viña del Mar 2020: Ricky Martin le robó un beso a Martín Cárcamo

● Farfán celebró que su película se convirtió en la más taquillera del 2020