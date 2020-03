Ante la posible llegada del coronavirus (COVID-19) al país, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, señaló que el 80% de casos no requerirían hospitalización.

“No todos los casos que resulten infectados de coronavirus van a tener que ir a los hospitales. El 80% de los casos no lo requieren, pero la prevención es importante, el lavado de manos no solo en los hospitales, sino en todo momento”, señaló en diálogo con Canal N.

La titular de Salud enfatizó que “se ha designado recursos al inicio del año de manera oportuna a los directores de los hospitales”. “Todos los que hay en Lima son unidades ejecutoras, es decir, que ellos cuentan con los recursos para comprar jabón, papel toalla y lo que requieren”.

Además, detalló que la semana pasada tuvo una reunión con las autoridades correspondientes y ha comprometido a los directores para que ellos se encarguen de verificar que no falten las condiciones mínimas.

Vale precisar que el Minsa ha acondicionado cinco hospitales en Lima para posibles casos de esta enfermedad.

El Minsa detalló que los nosocomios son el Dos de Mayo, el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, el Hipólito Unanue, el Sergio Bernales y el de Vitarte. Estos hospitales cuentan con insumos para el control de infecciones.

