La exministra de Salud, Zulema Tomás, quien dio positivo al nuevo coronavirus (COVID-19) a inicios de abril, contó cuáles fueron los síntomas que presentó y qué procedimientos siguió para recuperarse de esta enfermedad.

En entrevista a RPP Noticias, Tomás detalló que ella no presentó la triada clásica de síntomas del COVID-19, que es cefalea, tos y fiebre.

“Yo no presenté tos ni fiebre, presenté dolor de garganta, de cabeza y lo que me sorprendió mucho fue la falta de olor y sabor. Fue a raíz de esa sintomatología que efectivamente me hice el examen porque en la clínica (donde laboro) los reportes que recibíamos señalaban que uno de los síntomas (del coronavirus) era la falta de olor”, indicó.

“Cuando me dieron la prueba y el resultado fue positivo procedí con la normativa del Ministerio de Salud de aislarme en mi dormitorio. Gracias a Dios las personas con las que estuve en contacto y mi familia salieron negativos”, agregó.

En esa línea, la exministra indicó que es cierto que el 30% de población va a ser asintomática como en su caso, por lo que recomienda no esperar los resultados de las pruebas rápidas o moleculares para aislarse.

“Hago un llamado realmente a la población de no esperar las pruebas, ya sea moleculares o rápidas, porque como su nombre dice son pruebas auxiliares, de ayuda diagnóstica. La sintomatología es la que manda. No esperemos tener la triada de cefalea, tos y fiebre, basta que tengamos un dolor de garganta, dolores de cabeza o malestar general para inmediatamente usar la mascarilla y no quitárnosla en la casa. Asumamos que ya tenemos el COVID-19 para protegernos a nosotros y a nuestra familia”, instó.

Consultada respecto a qué tratamiento farmacológico llevó para superar el coronavirus, la exministra Tomás detalló que ella tomó medicamentos para el dolor de cabeza y para la fatiga muscular. También hizo un reposo absoluto y siguió una alimentación rica en proteínas

“Es importante recibir el tratamiento farmacológico (...), pero muy aparte debemos tener reposo absoluto porque nuestro cuerpo tiene defensas y son estas las que destruyen el virus. (...) Y lo otro importante es la alimentación rica en proteínas basada en ya sea huevo, carne, lentejitas, entre otros. En nuestro país tenemos miles de insumos alimenticios que pueden permitirnos alimentarnos bien”, aseguró.

En otro momento, la exministra agradeció a las personas que le enviaron mensajes de aliento en su lucha para recuperarse del COVID-19 e instó a otras personas a hacerlo porque es importante recibir apoyo en tiempos difíciles.

Asimismo, pidió a la población a quedarse en sus casas y cumplir con todo lo que ha dispuesto y disponga el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus. “Todo es por su bien”, aseveró.

El pasado 3 de abril, Fiorella Palomino Tomás, hija de la exministra de Salud Zulema Tomás, dio a conocer mediante un post de Facebook la lamentable noticia de que su madre dio positivo a coronavirus.