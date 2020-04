El ministro de Defensa, Walter Martos, aseguró que hay un “acatamiento general” de la inmovilización social obligatoria que se debe cumplir hoy, domingo, luego de las medidas dictadas esta semana y que restringen los días de salida para hombres y mujeres como parte del estado de emergencia decretado desde 15 de marzo ante el coronavirus (COVID-19).

Hoy, domingo 5 de abril, en el día 21 de la cuarentena, el titular del sector Defensa recordó que está prohibida la circulación, tanto para hombres y mujeres, algo que pudo verificar desde un helicóptero con el cual sobrevoló la ciudad.

“Hemos visto un acatamiento general, que las calles están vacías, los mercados no están funcionando, las entidades públicas están paradas y solo transitan uno que otro vehículo que, suponemos, son los que están autorizados”, declaró a América noticias.

Ministro de Defensa, Walter Martos, supervisa inmovilización total de la población por COVID-19. https://t.co/usY4yKW9to pic.twitter.com/Vv88PanDkZ — Agencia Andina (@Agencia_Andina) April 5, 2020

Walter Martos recordó que el único personal que podría transitar es el que tiene labores que pueden seguir llevándose a cabo a pesar del aislamiento social obligatorio, como personal de salud y de las fuerzas del orden que están acudiendo a cumplir sus respectivos relevos para supervisar la inmovilización para frenar el avance del coronavirus.

“Hay uno que otro carro particular, probablemente de profesionales que van a hospitales y de las Fuerzas Armadas que van a relevos. Las fuerzas del orden tienen la consigna que, vehículo particular o taxi que transita sin motivación, no solo se le retiene la tarjeta de propiedad y licencia de conducir, sino que se lleva a depósito municipal y se le denuncia como corresponde por incumplir la norma y atentar contra la vida de las personas”, recordó el ministro.

Walter Martos sobrevoló Lima y el Callao para supervisar inmovilización obligatoria por coronavirus. (Foto: Difusión)

El Gobierno, a través del portal web de la sala situacional del Ministerio de Salud, confirmó que hoy 5 de abril el número de personas contagiadas con coronavirus (COVID-19) es de 2.281, 585 casos más que los registrados el sábado. El número de fallecidos se elevó a 83, diez más que en la víspera.