La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) recordó a los usuarios que los recibos pendientes de pago por los servicios de agua potable y alcantarillado en todo el país, que se hayan emitido bajo el estado de emergencia, decretado para frenar el avance del nuevo coronavirus, podrán ser fraccionados hasta en 24 meses.

En un comunicado explicó que el fraccionamiento será aplicado a los usuarios de la categoría social, a los usuarios de la categoría doméstica beneficiaria de los subsidios cruzados focalizados, cuyo consumo no supere los 50 m3 mensuales; y a los usuarios de la categoría doméstica, cuyo consumo no supere los 50 m3 mensuales, donde no se hayan implementado los subsidios cruzados focalizados.

Señaló que la empresa prestadora (EPS) debe comunicar a los usuarios el número de cuotas a fraccionar a través de los recibos digitalizados, de su portal institucional u otro medio de acceso público.

Sunass indicó que el usuario podrá solicitar a la empresa un fraccionamiento distinto (menor o mayor al establecido por la EPS), siempre y cuando no exceda los 24 meses. La solicitud se realizará a través de un canal de atención remoto establecido por la empresa (teléfono, WhatsApp, página web, aplicación, redes sociales y/o correo electrónico).

Los recibos fraccionados no se consideran vencidos, por lo cual no aplica el cobro de intereses moratorios y/o compensatorios ni de cargos fijos por mora, remarcó el ente regulador.

Este fraccionamiento de hasta 24 meses lo dispone el Decreto de Urgencia N° 036-2020 que establece que la facturación de los servicios de saneamiento se realizará en base a un promedio histórico de consumo mientras dure la emergencia.

Usuarios atendidos

Durante los 50 días que lleva la emergencia decretada para frenar la propagación del COVID-19, la Sunass atendió a 5.168 usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado en todo el país, a través de sus diferentes canales de atención remota (teléfono, redes sociales y correo electrónico).

El 42 % de las comunicaciones se dieron para reportar problemas operacionales, como la falta de agua en la zona, inconvenientes con el alcantarillado, aniegos por roturas de tuberías de agua y desagüe, entre otros. Estos fueron comunicados oportunamente a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento de sus respectivas ciudades y monitoreadas por la Sunass para su atención oportuna.

Mientras, el 28 % de los usuarios se comunicaron para realizar consultas sobre temas comerciales, entre los cuales destacaron dudas sobre la facturación de los servicios de saneamiento y el fraccionamiento de sus recibos de agua emitidos durante la emergencia nacional.

Para acceder al reporte de atenciones realizadas por la Sunass, a través de sus canales remotos, puede ingresar a la página web www.sunass.gob.pe.

Asimismo tiene a disposición de la ciudadanía el Fono Sunass: 614-31 80 y 614-31 81, la línea gratuita 0800 00 121 (solo para provincias) y el correo electrónico sunass@sunass.gob.pe, así como sus redes sociales oficiales en Facebook y Twitter, donde pueden hacer llegar sus consultas o reportar problemas que no son atendidos oportunamente por las empresas de agua de su ciudad.

Además, el citado ente regulador tiene conformados equipos de emergencia en las 25 regiones del país para concurrir a los lugares en los que pudieran presentarse emergencias operativas de gran magnitud.

