El presidente Martín Vizcarra informó este sábado que, mediante un decreto legislativo, se prorrogará sin fecha definida el reinicio de clases escolares presenciales como medida preventiva por el nuevo coronavirus (COVID-19). “Es decir, ya no será el 4 de mayo porque no podemos exponer a los estudiantes”, indicó el mandatario este sábado en conferencia de prensa.

"Como lo hemos dicho, estas concentraciones de personas se dan en los colegios, en un aula que hay 30 y 40 alumnos. En consecuencia, por recomendación del Ministerio de Salud, tenemos que prorrogar sin fecha definida el inicio de clases presenciales, es decir en las aulas. Se planteó que sea la primera semana de mayo, pero no, es muy pronto”, declaró el mandatario.

Respecto a la educación a distancia, Vizcarra reconoció que los escolares que reciben clases por Internet, tienen mayor ventaja de los que reciben por televisión y radio. Por ello, indicó que este decreto legislativo plantea mecanismos para acabar con estas brechas.

“No se puede poner en riesgo a los escolares. No hay fecha, no se puede definir aún, pero ya empezó la educación a distancia que llega por internet, radio y televisión. Por internet se puede acceder más información. La persona que accede por internet tiene mayor oportunidad, sabemos que no es lo mismo por radio y televisión, y es por eso que tenemos que reducir esas brechas, eso también se plantea en el decreto”, comentó.

El presidente Vizcarra, en primera instancia, sostuvo que las clases presenciales iniciaban el pasado 13 de abril. Sin embargo, tras la ampliación del estado de emergencia, el cual será hasta el próximo 26 de abril, el mandatario estableció que los escolares regresaban a las aulas el 4 de mayo.

Debido al incremento de contagios por coronavirus y como medida de prevención, Vizcarra consideró prorrogar las clases presenciales hasta nuevo aviso.

Por otro lado, el presidente Martín Vizcarra informó este sábado que se elevó a 14.420 los casos por coronavirus el país. Hasta ayer eran 13.489. Además, el Ministerio de Salud informó que ya son 348 los fallecidos a causa de la enfermedad en el país. Los anuncios se hicieron en el día 34 del estado de emergencia y aislamiento social vigente en el Perú.