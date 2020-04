El Poder Judicial rechazó el pedido de Pier Figari, exasesor de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para variar su prisión preventiva por arresto domiciliario, ante el supuesto riesgo de contagio del coronavirus (COVID-19).

La noticia la dio a conocer en Twitter el propio Pier Figari, quien refirió que su abogada Madelaine Reyes presentó un hábeas corpus el 16 de abril debido a los casos de COVID-19 reportados en algunos centros penitenciarios del país.

“¿Saben qué resolvió el Sr. Juez Oscar Gonzáles Andrade? En líneas generales señala que la demanda de Hábeas Corpus es improcedente porque no soy ‘población vulnerable’”, señaló el investigado en la red social.

Incluso, Figari afirmó que el COVID-19 “ya está avanzando” en el centro penitenciario Ancón II, donde se encuentra recluido cumpliendo 18 meses de prisión preventiva desde noviembre del 2018.

Asimismo, el exasesor señaló que los 24 últimos días de su prisión preventiva podría llevarlos en su vivienda, pero “la demanda de hábeas corpus fue improcedente porque no soy población vulnerable”, aseveró.

“Según el criterio empleado por el señor juez Óscar Gonzáles Andrade como tengo 46 años no me dará coronavirus, o si me da (según lo resuelve) intuyo que él asegura que no moriré. ¿Tendrá una bola de cristal?”, manifestó.

En ese sentido, Figari lamentó que mientras el Poder Ejecutivo “busca proteger y salvar vidas humanas, da la impresión que el fallo del magistrado en mención estaría a favor del hacinamiento, del contagio y por qué no decirlo tal vez a favor de la muerte. ¿O es que la vida de un preso ya no vale igual? Solo me queda pensar que lo que se estaría buscando es que muera aquí en la cárcel”, sentenció.

Mientras el Gobierno lucha por salvar vidas, el Juez Óscar Gonzales me deniega Hábeas Corpus; por lo tanto debo convivir con el coronavirus en la cárcel los últimos 24 días de mi prisión preventiva esperando la muerte. #FuerzaPier pic.twitter.com/5XkK8kuLM9 — Pier Figari (@PierFigariM) April 21, 2020

El exasesor de Keiko Fujimori es investigado por el fiscal José Domingo Pérez por presuntamente pertenecer a una organización criminal dedicada al lavado de activos al interior de Fuerza Popular para recibir y disponer de aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht.

En setiembre del año pasado, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación de Pier Figari y dispuso reducir el plazo de prisión preventiva de 36 a 18 meses.

Sin embargo, Figari buscaba ser excarcelado, y ese mismo mes presentó un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC). Hasta la fecha el recurso no ha podido ser evaluado.