Pacientes del hospital Guillermo Almenara del Seguro Social de Salud (EsSalud) regresaron a sus viviendas tras ser dados de alta al superar el nuevo coronavirus (COVID-19). En medio de lágrimas de emoción, dejaron la unidad de cuidados intensivos (UCI) de dicho nosocomio. Ellos estuvieron más de 20 días hospitalizados y con ventilación mecánica.

Uno de esos casos es el de Gladys Angulo. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, salió del hospital agarrando las manos de quienes la atendieron durante varios días y los que hoy, aplaudieron su partida. La mujer dijo que ha vuelto a la vida y mostró su agradecimiento a los médicos y enfermeras que la atendieron

“Si no fuera por ellos no estaría acá con mi familia, mis hijos están muy pequeños, yo tengo que sacarlos adelante, esto es delicado todavía. Muchísimas gracias, la verdad, todo esto me llena de emoción, no esperaba tanto. Es una nueva oportunidad de vida, soy paciente asmática, acudí al Almenara”señaló.

Gladys ingresó de emergencia al Almenara el 30 de marzo pasado, tras presentar un cuadro grave de insuficiencia respiratoria severa. Ya entubada permanecía en una cama de cuidados intensivos del nosocomio, tras realizarle la prueba de descarte, se determinó que su caso se sumaba a la larga lista de infectados con COVID-19.

Su cuadro se agravó y desde el 7 de marzo estuvo conectada a un ventilador mecánico. El esfuerzo y dedicación de los médicos y personal asistencial del hospital de EsSalud, lograron mejorar su estado. Hace una semana dejó el respirador artificial, unos días más y pasó a cuidados intermedios tras presentar avances en su recuperación. Hoy fue dada de alta, regresó a casa y venció a la enfermedad. A sus 50 años logró superar, quizá, el momento más difícil de su vida.

De igual forma, Arturo Gómez Ninaya de 43 años regresó a su vivienda luego de permanecer en UCI del hospital Guillermo Almenara. Él tenía neumonía, y fue necesaria la ventilación mecánica. Su pronóstico era reservado. Sin embargo, hoy su lucha terminó, salió victorioso y los médicos le dieron el alta. Regresa a casa feliz, dice que Dios le ha dado una nueva oportunidad y no está dispuesto a desperdiciarla

“Llegué bastante mal, muy mal y aquí me recuperé. No estoy al 100 por ciento, pero empezamos a vivir de nuevo, una nueva oportunidad para todos”, dijo.

El Gerente de la Red Almenara Juan Amorós mostró su satisfacción por las altas. “Hoy tengo el agrado de decir que estos pacientes se van a su casa, deberán seguir el aislamiento domiciliario pero en buenas condiciones, estables. No todos los pacientes con ventilacion mecánica tienen que terminar mal, siempre hay que ser positivos”, acotó

Ambos pacientes fueron conducidos en ambulancias de EsSalud a sus domicilios. Sus familiares están felices por el retorno, pero advierten por experiencia propia, que el virus puede estar en cualquier lado y que es mejor, quedarse en casa.

LEE TAMBIÉN

● OMS desmiente teoría de que coronavirus salió de laboratorio

● Warner Bros aplazó “The Batman” y la cinta de “The Sopranos”

● Aprende a preparar los deliciosos ‘karamandukas’ en casa

● Advíncula recordó cuando se durmió en plena charla y la reacción de Gareca

● Perro maltratado se rinde a las caricias por primera vez | VIDEO

VIDEO RECOMENDADO

San Juan de Miraflores: delincuentes atacan en pleno estado de emergencia

San Juan de Miraflores: delincuentes atacan en pleno estado de emergencia 21/04/2020