El Ministerio de Salud (Minsa) informó que un paciente del Hospital Cayetano Heredia que fue diagnosticado con el nuevo coronavirus fue dado de alta tras permanecer por 15 días en una cama de la unidad de cuidados intensivos del citado nosocomio, situado en San Martín de Porres.

El padre de familia identificado como Ray F. H. que logró vencer al COVID-19 tenía sobrepeso y factores de riesgo pre-existentes. Dijo que superó la enfermedad porque tenía la clara motivación de “ver crecer" a sus hijas.

El trabajador independiente dedicado a la compra y venta de joyería, fue internado en el hospital 24 horas después de ser diagnosticado con coronavirus. Presentaba dificultad respiratoria y ser parte del grupo de riesgo a la enfermedad, agudizó su cuadro clínico hasta volverlo crítico. Dos días después, llegó a ocupar una cama en la UCI, donde se le brindó oxigenoterapia.

“Recé mucho cuando estaba consciente. La idea de ver crecer a mis hijas, me dio la fortaleza para no deprimirme. Gracias a Dios, salí de mi estado crítico el 16 de abril y pasé a una cama de hospitalización para completar mi recuperación. 15 días después, casi al mediodía, salí de alta rumbo a mi hogar, con el ánimo al tope y muy agradecido por las atenciones que me brindaron los doctores del hospital”, manifestó.

Ray destacó el esfuerzo de los médicos y personal asistencial del hospital Cayetano Heredia. "Su trabajo influyó bastante para que yo me recuperara y ahora pueda estar al lado de mi familia”, refirió.

LEE TAMBIÉN

● Ejecutivo observará ley de formalización de taxis colectivos

● Residente reunió más de 100 besos en su nuevo tema | VIDEO

● El delicioso queque de plátano para disfrutar en cuarentena

● Bundesliga vuelve: “Si no lo logran los alemanes, no logrará nadie”

● Japón sin turistas: ciervos son captados descansando bajo cerezos

VIDEO RECOMENDADO

Comas: comerciantes del mercado Unicachi se realizan pruebas rápidas COVID-19

Comas: comerciantes del mercado Unicachi se realizan pruebas rápidas COVID-19 15/05/2020