El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, anunció que la Mesa Directiva dará el 50 % de su remuneración a favor de la lucha contra el brote de coronavirus (COVID-19) en el Perú.

Durante la sesión del pleno de este viernes, Merino de Lama también invocó a los demás parlamentarios que desean adoptar la misma medida, comunicarlo a las instancias correspondientes.

El titular de ese poder del Estado inició la sesión plenaria pidiendo a Dios “que los ilumine y que proteja a los trabajadores, a los parlamentarios, que hemos venido aquí a esta sesión presencial”.

[LO ÚLTIMO] Presidente del Congreso anuncia que la Mesa Directiva dará el 50 % de su remuneración a favor de la lucha contra el #COVIDー19. Invoca a los parlamentarios que desean hacerlo, comunicarlo a las instancias correspondientes. pic.twitter.com/8bIlsUMa3y — Congreso del Perú (@congresoperu) April 3, 2020

Al respecto, el presidente Martín Vizcarra afirmó que es bienvenida toda medida que ayude a mejorar la situación de los peruanos afectados por el COVID-19 en nuestro país.

Al ser consultado sobre la reducción de sueldos de los altos funcionarios por la emergencia nacional sanitaria a causa de la pandemia, el mandatario refirió que “todo suma”.

“Si es que alguna otra institución quiere colaborar y puede -adicionalmente al esfuerzo que estamos haciendo como Ejecutivo para atender y mejorar la situación de millones de familia de escasos recursos que ahora sienten el apoyo de su gobierno, del Estado peruano- quiere dar parte de su sueldo, bienvenido sea, todo suma. Así que estas instituciones que han dicho que tienen voluntad [de reducirse los sueldos], de una vez, que procedan”, añadió.

Como se recuerda, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, propuso la reducción de sueldos de todos los altos funcionarios por la emergencia nacional a causa del brote de COVID-19.

El planteamiento fue respaldado por los congresistas Carmen Omonte (APP), Lenin Checco (Frente Amplio) y Cecilia García (Podemos Perú), quienes incluso se mostraron a favor de que se reduzca el salario de los propios integrantes del Parlamento.

Sin embargo, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, calificó la propuesta de Ledesma como “una tontería” que no contribuye a ninguna solución ante la crisis sanitario por el COVID-19.

“Me parece una tontería, no por mi sueldo que me importa un pepino, sino que me parece una tontería. Estamos tratando en esta medida que los sectores privados mantengan su sueldo y ahora usted quiere que la demanda se hunda porque se reduzca la mitad de los sueldos públicos”, expresó.





