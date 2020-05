El presidente Martín Vizcarra afirmó este viernes que el Ministerio de Salud (Minsa) maneja un “registro real” de los fallecidos a causa del nuevo coronavirus. Esto, lo aclaró el mandatario tras las expresiones de la jefa del Comando COVID-19, Pilar Mazzetti, quién dijo que no hay una cifra exacta de muertes, dado que la misma se conocerá con exactitud una vez que finalice la pandemia.

Tras realizar su visita al Instituto Nacional de Salud (INS), el jefe de Estado precisó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha manifestado que el registro de fallecidos por coronavirus que maneja nuestro país cumple con los procedimientos establecidos.

Vizcarra aseguró que cada fallecimiento es verificado si fue a causa de COVID-19. No obstante, explicó que se reportan varias muertes al día en el país y que los casos que no han sido confirmados se podrá realizar a futuro, y luego esta información será añadida a la cifra oficial de fallecidos por coronavirus.

“Nosotros estamos llevando el control y justo el propio funcionario responsable de la Organización Panamericana de la Salud manifiesta que el registro que estamos llevando en el Perú responde a los procedimientos establecidos para llevar el control de fallecidos a nivel mundial. Tenemos los verificados que han fallecido por COVID-19, pero como sabemos al día muere mucha gente más por diferentes tipos de enfermedades y circunstancias", refirió.

“Cuando no hay la verificación se registra, pero no están en la lista de fallecidos por COVID-19. Siempre habrá a futuro una verificación si alguno de ellos que no fueron registrados de ser el caso sean incorporados en este listado, pero lo que estamos llevando es un registro real de los fallecidos que han sido confirmados por COVID-19”, añadió el presidente.

El último jueves la exministra Pilar Mazzetti informó que el sistema nacional de defunciones hace el registro de todos los fallecimientos con causas aparentes de muerte. Afirmó que cuando hay una pandemia como la actual, el Minsa “solo registra aquellos fallecimientos que tienen prueba molecular o rápida con resultado positivo”.

Mencionó que el sistema de defunciones registra toda muerte ocurrida durante la pandemia y la misma es registrada como sospecha de COVID-19. “En todos los países del mundo existe la muerte con diagnóstico de tipo examen auxiliar y el exceso de muerte, que son todas las muertes ocurridas durante el brote, cuando todo calma se intenta reconstruir ese exceso de muerte y se analiza, si es posible, cuál es la verdadera causa”, dijo.

Según señaló, para un registro posterior se determinará si la muerte fue o no por COVID-19 en base a la indagación de los antecedentes. “Si es que no tuve fiebre ni nada y simplemente morí, va a quedar como sospecha y nunca se va a aclarar”, agregó.

Vizcarra Cornejo realizó una visita al Instituto Nacional de Salud (INS) en el marco del estado de emergencia y recorrió los laboratorios de microbiología y biomedicina. El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Salud, Víctor Zamora; y la presidenta del Concytec, Fabiola León-Velarde.

