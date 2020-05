El congresista José Luna Morales (Podemos Perú) consideró este miércoles que en el Legislativo no están en contra de las acciones del gobierno del presidente Martín Vizcarra, pero sí buscan “explicaciones claras y soluciones” en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19) en el Perú.

“Nosotros como bancada y como grupo político estamos dispuestos a apoyar al gobierno en lo que necesite y en el Congreso, por el ánimo que he percibido de todos los voceros y congresistas, no están en contra, solamente que quieren explicaciones claras y queremos soluciones, no solamente palabras y eso es lo que estamos buscando, soluciones para esta pandemia, que la gente se nos está muriendo por todos lados”, afirmó en RPP.

Como se recuerda, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, señaló que último martes que el gobierno está “fracasando” en la lucha contra la pandemia y rechazó las declaraciones emitidas por el Poder Ejecutivo.

“Este es un Congreso diferente, hoy tenemos que unir esfuerzos, tenemos que trabajar de la mano. Somos conscientes los peruanos que el gobierno del señor Vizcarra está fracasando en esta pandemia, quizás por la propia naturaleza que vive el Perú y las diferencias que tenemos a lo largo y ancho de toda nuestra nación", refirió.

Al respecto, José Luna indicó que -desde su bancada- apoyan la gobernabilidad, pese a que “hay cosas que se están haciendo mal”.

“Nuestra bancada, como lo decimos, siempre va a apoyar la gobernabilidad. Hay cosas que se están haciendo mal y los números lo están demostrando. En el tema de salud estamos dentro de los 10 países con mayor [número de] infectados y estamos superando a los países con mayor número de muertos dentro de Sudamérica. Es un tema que tiene que tomarse con bastante cuidado”, sostuvo.

En ese sentido, precisó que “el Congreso quiere ayudar en todo lo que pueda” y aseguró que están dispuestos a “hacer lo que el Ejecutivo requiera”.

“Ahora se nos va a pedir facultades, no creo que se las nieguen, no es el sentido de nuestra bancada, pero que, por favor, manden a alguien a pedir facultades, no van a mandar un documento vacío sin mandar sustento como pasó la primera vez”, refirió.

El presidente Martín Vizcarra anunció que presentarán un pedido para que el Congreso les otorgue facultades legislativas a fin de emitir leyes que permitan atender la crisis de los penales a causa de los contagios de coronavirus y el hacinamiento.