El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que hoy se reunirá con los burgomaestres de La Victoria y Santa Anita, George Forsyth y José Luis Nole, respectivamente, para decidir el traslado de ‘La Paradita’ a Tierra Prometida (Santa Anita), con el fin de evitar la aglomeración de comerciantes y posibles contagios por COVID-19.

En diálogo con ‘América Noticias’, Jorge Muñoz indicó que el último lunes hubo una reunión virtual con los mencionados alcaldes, en el cual acordaron una elección preliminar. Sin embargo, espera que esta medida llegue a un consenso final en los próximos días

“El lunes tuvimos una reunión virtual, hay una elección preliminar para que (La Paradita) vaya a Santa Anita, esperemos que en los próximos días se tenga el consenso. Los alcaldes no podemos actuar por deseos, yo deseo, no deseo. Tenemos que actuar por consciencia, yo le diría a José Luis Nole que piense esta decisión preliminar para que tenga la grandeza de saber que es el lugar adecuado, que no solo es una problemática de La Victoria, sino de toda la ciudad”, declaró Muñoz.

En tanto, el alcalde de La Victoria pidió al burgomaestre de Santa Anita que apele a la razón para que se dé el traslado de ‘La Paradita’ al mencionado lugar.

“Hoy tendremos una reunión muy importante. Ayer tuvimos una reunión con el Premier, pero tenemos que tener un consenso para el traslado…. Estamos seguros que el alcalde va apelar a la razón”, indicó Forsyth para ‘América Noticias’.