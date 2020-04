El exministro de Educación, Idel Vexler, destacó este lunes que solo el 33.3% de hogares peruanos cuentan con computadores y el 29.8% tiene conectividad a internet, ya sea por fibra óptica o vía satelital.

En ese sentido, consideró que el sector Educación debe hacer seguimiento a los alumnos de las escuelas públicas que reciban enseñanza de manera virtual, como una de las medidas implementadas ante el coronavirus (COVID-19) en el Perú.

“En cuanto a computadores y conectividad en hogares peruanos, solo el 33.3% de hogares tienen una computadora, en Lima Metropolitana 52.8%, en el área urbana 41,2% y la rural solo 5,8%. En lo que se refiere a conectividad el 29,8% tiene por internet, ya sea por fibra óptica o vía satelital”, indicó en RPP.

“Lo que a mí me preocupa como educador es que los chicos ven TV Perú, las clases cortas que se den, pero ¿cómo se hace el seguimiento? ¿cómo los profesores se van a conectar con los alumnos para hacer el seguimiento? El ministerio habló de entregar los cuadernos de trabajo, eso es fundamental, pero sí me preocupa la intervención de los docentes de la escuela pública”, agregó.

Como se recuerda, desde hoy se retoman las clases escolares, pero de manera virtual, por radio y por Televisión, desde casa, por medio de un programa diferente mientras se afronta la pandemia del coronavirus. En tanto, el reinicio de clases presenciales será gradual.

Idel Vexler resaltó que son los profesores quienes deben encargarse del seguimiento de los alumnos por estar preparados para cumplir esta función.

“¿El acompañamiento que los chicos van a ver en la Televisión queremos que lo hagan los padres? Los padres no están preparados para eso, por eso es importante involucrar a los 380 mil maestros de las escuelas públicas, para que apoyen, no digo que los padres no puedan apoyar a los niños y adolescentes, pero esa no es su tarea”, precisó.

Finalmente, consideró que el gobierno de Martín Vizcarra “ha hecho bien en hacer este programa” educativo a fin de sacar adelante el año escolar.