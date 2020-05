La fiscal Rocío Sánchez, a cargo del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, expresó este martes su preocupación ante la variación de prisiones preventivas por arresto domiciliario de tres de los involucrados en esta investigación.

Consideró que las defensas “están utilizando fraudulentamente el pretexto de la pandemia [del coronavirus (COVID-19)] para lograr la excarcelación”.

“Estamos muy preocupados porque en nuestro país […] están saliendo personas que no se acredita en la misma audiencia, las partes no logran acreditar que haya elementos de convicción que garanticen o acrediten que ha variado la situación para que puedan regresar [a sus viviendas]”, detalló en RPP.

La fiscal Sánchez explicó que la variación de la prisión preventiva en tres casos vinculados a la investigación que sigue “genera un riesgo” para quienes han colaborado en el proceso, es decir, colaboradores eficaces, testigos protegidos y agentes especiales.

“Si bien, es cierto, se les da algunas medidas que tienen que cumplir de no comunicarse, sabemos que, si desde el penal se pueden comunicar, enviar cartas a sus familiares o enviar documentos hacia afuera, utilizarían terceras personas para continuar con este mecanismo de perturbación probatoria. Siempre se ha sostenido que en delitos graves no procede este beneficio de tener alguna posibilidad de egreso, en América Latina no sucede y en nuestro país está sucediendo eso”, dijo.

Agregó que los egresos de prisión “no favorecen en nada al proceso de deshacinamiento”, por lo que reiteró que se está utilizando la pandemia del coronavirus cuando, desde el punto de vista de la fiscalía “no corresponden los egresos”.

“Las personas que han egresado, no todos cumplen con un mínimo de edad, no todos tiene enfermedades graves, hay uno que postula salir del penal por tener obesidad y eso no está acreditado”, precisó.

Finalmente, estimó que para fin de año se podría terminar con las transcripciones de audios y las pericias en la indagación, y en enero se podría “presentar la acusación que corresponda”.