Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, consideró que el cronograma electoral para los próximos comicios generales debería modificarse en su totalidad, ante la emergencia que se vive en el Perú por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Indicó que esto debe hacerse a través de una discusión en la que participen todos los organismos involucrados en este proceso.

“Sí, hay que modificar el cronograma en su totalidad para mantener el cambio de mando y el 28 de julio tener nuevo presidente y nuevo Congreso, pero eso se tiene que hacer desde ahora en una discusión donde deben participar organismos electorales que saben hasta dónde se debe comprimir el cronograma”, afirmó en Radio Santa Rosa.

Asimismo, Fernando Tuesta señaló que “es muy difícil” que se pueda cumplir con los tres eventos más importantes involucrados en el proceso de elecciones generales: las primarias, la primera y la segunda vuelta.

“Las elecciones son un proceso de varios eventos, creo que lo que hay que pensar es que estos eventos que nos iban a convocar son tres importantes, masivos: las elecciones primarias, la primera y la segunda vuelta. La pregunta es, ¿se podrá hacer efectivamente estos tres eventos en donde convocan a los 25 millones de peruanos de acá a abril? Para empezar, en primera vuelta, creo que es muy difícil que suceda”, explicó.

Detalló que otra posibilidad sería que solo se realice una primera vuelta para elegir a las autoridades; sin embargo, eso requerirá de una decisión política.

“Es necesario dar una salida y que en esta oportunidad exista una sola vuelta y si no hay una decisión política para hacerlo, la segunda vuelta acercarla mucho al 28 de julio, hasta donde se pueda y la primera vuelta acercarla mucho a la segunda vuelta, pero para eso tiene que haber un acuerdo político”, dijo.

En ese sentido, indicó que será “muy difícil” que se realicen este año las elecciones primarias de los partidos políticos, ya que tendría que “hacerse alargando el cronograma en el verano”.

“Pero acá viene un punto que tiene que ver con la decisión de los partidos que en general no quieren las primarias y esto ha llegado como anillo al dedo, quieren deshacerse de las primarias, esto les incomoda, no les gusta y el presidente ha tomado esto como punto, no sé si para contentar a los partidos, con eso no quiero decir que no se deban suspender”, opinó.

Sin embargo,Tuesta resaltó la necesidad de que continúen las internas en las agrupaciones y para esto -destacó- la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está capacitada de brindar apoyo.

“La ONPE puede hacer lo que se llama el voto electrónico no presencial a través de internet, en donde participen todos los miembros del partido en elecciones internas y no se corre el riesgo de juntar gente para que vaya a votar, una movilización que sería riesgosa”, manifestó.