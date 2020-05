El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), dieron a conocer los horarios del servicio de la Línea 1 del Metro de Lima para el viernes 1 de mayo, Día del Trabajo. Esto, en el marco del estado de emergencia decretado para frenar el avance del coronavirus en el país.

A través de un comunicado explicaron que los trenes circularán de 5:30 a.m. hasta 6:00 p.m. Asimismo, especificaron que la frecuencia en el horario de 5:30 a.m. a 9:00 a.m será de 10 minutos.

En tanto, en el horario de 9:00 a 10:57 a.m., la frecuencia será de 9 minutos. De 10:57 a.m. hasta las 12:57 será de 8 minutos. Por último, de 12:57 a las 6 :00 p.m. será 7.5 minutos.

“Los últimos trenes parten de las estaciones de Villa El Salvador (Sur-Norte) y Bayóvar (Norte-Sur) al final del servicio de cada día. Tomar sus precauciones”, se lee en el comunicado.

En tanto, la Línea 1 del Metro de Lima instó usuarios a que hagan uso de la mascarilla obligatoria, respeten la distancia social de un metro en los trenes y en los ingresos a las estaciones. Además, pidió a que porten sus documentos de identidad y autorizaciones para transitar, por si la Policía Nacional se los solicita.

