La Defensoría del Pueblo afirmó que la cuarentena por la pandemia del coronavirus (COVID-19) sigue siendo una medida “absolutamente necesaria” en el Perú y debe ser entendida como una regla general de cumplimiento obligatorio impuesta por la propia sociedad.

Mediante un comunicado y ante el anuncio de la reanudación de las actividades económicas, señaló que el Gobierno deberá ir flexibilizando las restricciones prudentemente, en base a criterios vinculados al estado de salud y la edad de las personas.

Indicó que debe efectuarse una adecuada supervisión estatal de las actividades económicas que se reanuden, y los niveles de contagio por territorio. Por ello, demandó a las autoridades de Estado a vigilar los espacios que suelen ser punto de aglomeraciones de personas.

Mencionó entre ellos a los mercados, transporte público, farmacias, centros de salud, bancos y otros. “Es fundamental que la autoridad haga cumplir estrictamente las normas de distanciamiento social e higiene”, dijo en su pronunciamiento.

“Si no es necesario salir, no deben hacerlo. Si lo hacen, deben evaluar si esas salidas son indispensables, y en lo posible, evitar transitar por espacios donde se observa que grupos de personas no respetan las normas de distanciamiento”, agregó.

En ese sentido, la Defensoría pidió no formar parte de la cadena de contagio del COVID-19, “que condena a morir incluso a quien respeta las normas establecidas”.

“Esta no es una enfermedad confinada en el cuerpo de un individuo, es una enfermedad que se transmite a otros. La salud de unos depende de la conducta de otros”, finalizó.

#COVID_19 Desde @Defensoria_Peru reiteramos a la ciudadanía la necesidad de no abandonar la #cuarentena. No seamos parte de la cadena de contagio que condena a morir incluso a las personas que respetan las normas establecidas. #YoMeQuedoEnCasa 👉 https://t.co/UqscXjUw4M pic.twitter.com/6IE63cWOxG — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) May 8, 2020

