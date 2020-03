El ministro del Interior, Carlos Morán, confirmó que otros dos efectivos de la Policía Nacional (PNP) dieron positivo al coronavirus (COVID-19), con lo cual ya suman cuatro los casos reportados en esa institución.

En el programa ‘Día D’, refirió que este hecho es “previsible” debido a que los agentes del orden se encuentran en la primera línea en la lucha contra el COVID-19, que ya ha cobrado la vida de cinco personas en el Perú.

“[Hay dos y] tenemos dos más. Esto es previsible porque en la primera línea contra este enemigo invisible, los bomberos, policías, militares, médicos, enfermeros están cumpliendo su trabajo y su deber. A veces causa cierta sensación de frustración porque hay peruanos y peruanas que no están acatando la cuarentena”, refirió.

Morán también informó que se han reportado 11 mil detenidos en una semana y afirmó que existe un protocolo para las personas que han sido intervenidas, como control biométrico, tras lo cual serán denunciadas penalmente.

“Nos llama la atención y nos preocupa, pero también hay que saludar la masiva participación de ciudadanos que han acatado la cuarentena, pero también hay un grupo de irresponsables que son motivo de intervención de la policía”, aseveró.

El titular del Mininter también aseguró que en los próximos 11 días se tendrá un panorama claro de la situación real sobre los efectos de la pandemia en el Perú, pues se tendrán disponibles más pruebas rápidas de descarte.

En ese sentido, Morán indicó que luego de la evaluación realizada una vez que se cumplan los 15 días del estado de emergencia y aislamiento social, se tomarán las decisiones del caso sobre una posible ampliación de la medida.

“Todo está en evaluación. Estamos viendo que no están acatando la cuarentena no solo los barrios económicamente más deprimidos, sino barrios residenciales. La ley es para todos […] De nosotros depende que el plazo no se amplíe después del 30 [de marzo]”, enfatizó.

Como se recuerda, el pasado 15 de marzo el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional por 15 días y dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por la grave situación causada por el brote del coronavirus.