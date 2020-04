El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Omar Chehade, adelantó que dicho grupo de trabajo analizará todos los proyectos de ley para suspender la aplicación de las elecciones primaria para los comicios generales del 2021, debido al estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19).

Como se recuerda, entre dichos proyectos figura el del titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, y que ha sido cuestionado desde diversos frentes, incluyendo al propio presidente Martín Vizcarra.

El proyecto de ley del acciopopulista plantea que para las elecciones del 2021 no se apliquen las elecciones primarias, sino comicios internos en los partidos políticos, contemplando un marco normativo que no considera la alternancia en las listas de candidatos.

“Nuestra idea es recoger los proyectos de ley que han sido presentados hace pocos días por algunas bancadas que suspenderían las elecciones primarias y no sean aplicadas en el año 2021, sino con modificación de la disposición transitoria, para que sea en la subsiguiente elección general, que podría ser el 2022 para las elecciones municipales y regionales”, afirmó.

“Hay un consenso, no sé si total, pero por lo menos mayoritario de que estas primarias podrían ser suspendidas, no modificadas, para otra elección y no para el 2021, por la época del COVID-19 que podría generar aglomeraciones”, agregó.

En ese sentido, Chehade remarcó que la finalidad de la Comisión de Constitución es “garantizar” la realización de las elecciones generales del 2021 a través de la participación ciudadana, seguridad sanitaria para los votantes y completar la reforma política.

También refirió que dentro de las prioridades está el debatir y aprobar los decretos de urgencia aprobados por el Gobierno luego de la disolución del Congreso, el 30 de setiembre del año pasado, lo cual se hará a través de un subgrupo de trabajo.

Del mismo modo, informó que la comisión verá los decretos legislativos que el actual Congreso otorgó hace pocas semanas al Poder Ejecutivo para legislar en el marco del estado de emergencia nacional por el coronavirus (COVID-19).

“Nos encontramos en una coyuntura única e irrepetible para poder tener éxito, pero también para vencer una serie de vicisitudes en una época lamentable, apocalíptica de pandemia universal que está matando a miles de personas”, sentenció Chehade.

Cabe recordar que Chehade fue elegido por unanimidad como presidente de la Comisión de Constitución. En la vicepresidencia estará Carlos Almerí (Podemos Perú) y Freddy Llaulli (Acción Popular) fue electo como secretario.

Finalmente, por unanimidad la comisión aprobó sesionar todos los martes a partir de las 11:00 am. Cuando pase el estado de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus, se volverá al horario habitual, a las 9:00 am.