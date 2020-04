El alcalde del distrito de San Martín de Porres, Julio Chávez, anunció que tanto él como su esposa, la congresista de Acción Popular, Leslye Lazo, dieron positivo al coronavirus (COVID-19).

“Quiero comunicarles que tanto mi esposa, Leslye Lazo, como yo, hemos dado positivo para el COVID-19 Coronavirus, y desde la aparición de los primeros síntomas nos encontramos totalmente aislados. Decidimos renunciar al derecho a la privacidad de nuestra salud, para alertar a nuestros familiares, amigos y colaboradores que hayan estado cerca a nosotros en los últimos 10 días, recomendarles hacerse la prueba y aislarse en procura de su salud y de sus seres queridos”, escribió en sus redes sociales.

Este anuncio se da en el vigésimo tercer día del Estado de Emergencia Nacional instaurado ante el avance de la mencionada enfermedad. Se trata del primer burgomaestre y la primera legisladora que son infectados con el COVID-19.

Julio Chávez indicó que tomaron la decisión de revelar su condición para que las personas con las que han tenido contacto puedan tomar medidas de prevención.

“Consideramos haber tomado las medidas de prevención necesarias para evitar contagiarnos, sin embargo la función que desempeñamos hace que estemos en contacto permanente con poblaciones vulnerables, recorriendo los cerros y asentamientos humanos, al igual que miles de servidores municipales que hoy están en las calles exponiendo su salud y la de sus familias, y que también merecen todo el reconocimiento de nuestra sociedad y del aparato estatal”, agregó en su publicación en Facebook, similar casi en su totalidad a la que hizo Leslye Lazo.

La congresista de Acción Popular, vía telefónica con Canal N, dijo que decidieron hacer pública su situación porque han estado en contacto “con muchas personas”, incluyendo trabajadores y demás personal que les han brindado apoyo estos últimos días.

“Es un proceso de aproximadamente dos semanas. Hay dos etapas, en mi caso, de manera particular, he hecho neumonía y tengo que tener un poco más de cuidado. Me falta un poco el aire [...] Quiero pedir a los compatriotas que cumplan con el aislamiento social. Este virus, como dice el presidente, no escatima cargos ni nada superficial. No son nada bonitos estos síntomas”, comentó la legisladora.

Cabe indicar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que hasta el momento se registran 2954 infectados. El Ministerio de Salud, ha informado la muerte de 92 peruanos producto de esta enfermedad.





