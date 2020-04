El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, consideró “un delito” que el Gobierno permita que médicos extranjeros en el Perú puedan ejercer la profesión sin colegiarse.

Aseguró que su entidad ha facilitado el trámite de la colegiatura para doctores extranjeros que hayan convalidado sus títulos en el país.

“Decir que no se colegien los médicos me parece un delito, un mínimo es que los médicos que van a atender se colegien. No se puede ejercer la medicina sin estar colegiado, es una falta de respeto para todos los médicos del país”, sostuvo en diálogo con Punto Final.

En otro momento, cuestionó a la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, quien afirmó que se reclutará a médicos extranjeros sin colegiatura para colaborar en la lucha contra el coronavirus (COVID-19).

“El Colegio Médico está molesto con la palabra de la economista Molinelli, diciendo que los médicos que está contratando no requieren colegiatura. Esto es un absurdo que en ningún país se puede tolerar porque está adscrito, incluso, en el documento de concurso que dice ‘colegiatura indispensable’”, señaló en declaraciones a Canal N.

“Nosotros no nos oponemos, en general, a que haya en esta batalla el apoyo correspondiente, [pero] tiene que ser con lo mínimo. No es que hay que dar carta blanca para que cualquier hijo de vecino venga y diga ‘yo soy médico’”, agregó.

Este domingo el Colegio Médico del Perú emitió un comunicado en el cual indica que se tomarán las medidas legales correspondientes contra aquellos funcionarios que permitan que médicos extranjeros sin colegiatura ejerzan la profesión.

📌 [COMUNICADO N° 33]



El Colegio Médico del Perú se pronuncia con respecto a las declaraciones que realizó la presidenta de @EsSaludPeru, @FioreMolinelli, a diferentes medios de comunicación. pic.twitter.com/QxjDqLV3Js — Colegio Médico Perú (@CMP_PERU) April 20, 2020