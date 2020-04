Editora Perú informó que cerrarán de manera temporal su planta de impresión del Diario Oficial El Peruano al detectarse que trabajadores de la mencionada unidad dieron positivo a las pruebas del coronavirus (COVID-19).

“En consecuencia, cumpliendo con los protocolos vigentes, queda suspendida la impresión del Diario Oficial El Peruano hasta una fecha que será anunciada oportunamente”, se lee en el comunicado.

Editora Perú da a conocer el siguiente comunicado:

Asimismo, Editora Perú comunicó a los suscriptores que la versión impresa del diario se les hará llegar de manera oportuna cuando concluya la medida de asilamiento social vigente, el cual fue decretado por el Gobierno para mitigar los efectos por el coronavirus.

El Ministerio de Salud (Minsa) precisó que a la fecha el número de contagiados por COVID-19 se elevó a 5.897 en el país. Hasta ayer eran 5.256. De igual forma, la entidad indicó que hay un total de 169 muertos a causa del coronavirus en el país.

Martín Vizcarra anunció el pasado 15 de marzo el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en todo el territorio nacional, a fin de prevenir la propagación del brote de coronavirus.

La medida fue seguida por otras disposiciones obligatorias que implicaron el cierre total de las fronteras, por lo que quedó suspendido el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Esta medida entró en vigencia desde las 23:59 horas del lunes 16 de marzo.

Posteriormente, el Gobierno decidió prorrogar el estado de emergencia hasta el próximo 26 de abril. Igualmente, el horario inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios será ahora desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente (y ya no hasta las 5 a.m.) a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social rige desde las 4 p.m. horas hasta las 4 a.m.

