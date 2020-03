Portando guantes y mascarilla, el ex primer ministro César Villanueva aseguró este martes que su salud corre riesgo en el penal Miguel Castro Castro -donde cumple una orden de prisión preventiva en el marco del Caso Lava Jato- ante la pandemia de coronavirus en el Perú.

“A esto [su estado de salud] se suma ahora el riesgo del coronavirus, donde acá [en el penal] tanto internos como técnicos y autoridades, no hay rangos, hemos formado un grupo para defendernos lo máximo posible de estos riesgos, pero usted sabe que es un virus desconocido y que puede ser fatal frente a una situación de esta naturaleza”, afirmó en la audiencia en la que se evaluó su pedido de variación de prisión preventiva por arresto domiciliario.

Asimismo, César Villanueva aseguró que en el penal Miguel Castro Castro no cuentan con médicos especializados ni equipos adecuados para tratar sus problemas de salud, los cuales, sumados al riesgo de coronavirus, -afirmó- ponen en riesgo su vida.

“La primera vez que estoy internado es del 2 al 16 de diciembre, lo hago por orden del médico de la Policía que estuvo presente cuando iba a dar mi primera manifestación al fiscal en ese momento en la Prefectura […] Luego de dar de alta el día 16, se hizo un tratamiento a seguir en el penal Miguel Castro Castro que no se pudo cumplir, y no por falta de voluntad de los médicos o del centro penitenciario, sino porque no cuentan con médicos especializados ni los equipos competentes para este tipo de tratamientos”, dijo.

El exgobernador de la región San Martín recordó que cuenta con enfermedades crónicas como insuficiencia renal agravada, tres bypass y un marcapasos, hipertensión, una aneurisma cerebral y un problema en la columna.

En ese sentido, solicitó al juzgado que antes de emitir una decisión final “meritúen estos hechos” y “revisen las enfermedades que ponen en fragilidad no solamente al que habla sino a todos aquellos que tienen esta enfermedad, pero que nos ponen en situación crítica porque no hay condiciones carcelarias adecuadas en términos de salud que nos den la garantía de la vida misma”.

Finalmente, Villanueva precisó que hasta el momento no ha tenido ninguna reunión con miembros de la fiscalía y que “en su momento” demostrará “la falsedad” de las acusaciones que se le imputan.

Como se recuerda, el ex primer ministro y ex gobernador regional de San Martín es investigado por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible y asociación ilícita. De acuerdo a la fiscalía, Villanueva recibió pagos de Odebrecht a cambio de favorecerla con la adjudicación de la carretera San José de Sisa.





