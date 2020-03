La Sala Penal Anticorrupción reprogramó para el 31 de marzo a las 10:00 am. la audiencia de variación de prisión preventiva por detención domiciliaria solicitada por la defensa del ex primer ministro César Villanueva.

Como se recuerda, Villanueva Arévalo, de 73 años, cumple prisión preventiva en el penal Castro Castro desde diciembre pasado, mientras la fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y patrocinio ilegal.

#Importante| Sala Penal Anticorrupción reprogramó para el 31.03.2020 a las 10:00 am la audiencia de variación de prisión preventiva por detención domiciliaria solicitada por la defensa de César Villanueva en la investigación que se le sigue por presunto delito de colusión y otros pic.twitter.com/oTtQ5vJ3yH — CSN de Justicia Penal Especializada (@SEDCF_PJ) March 24, 2020

El ex jefe del Gabinete Ministerial afronta una investigación por presuntamente haber favorecido a la empresa Odebrecht con la buena pro de la carretera San José de Sisa en el 2008, cuando era presidente regional de San Martín.

César Villanueva busca salir de prisión con el argumento de evitar un posible contagio del coronavirus (COVID-19), según detalló su abogado, Jaime Bustamante, quien el miércoles 18 presentó un hábeas corpus a favor de su representado.

“Se ha fundamentado en el derecho a la salud en el contexto de las enfermedades que padece el señor Villanueva, el post operatorio que no ha sido óptimo dentro del penal y en el marco de la pandemia del COVID-19 que incrementa el riesgo de un grave deterioro de su salud”, dijo el letrado.

Cabe indicar que a inicios de este mes, Bustamante aseguró que Villanueva Arévalo adolece de diversas patologías cardíacas, cerebrales y renales.

Sin embargo, el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró infundado para pedido de variar la prisión preventiva por arresto domiciliario.

El magistrado consideró que el estado de salud del ex primer ministro no implica un riesgo extremo que no pueda ser atendido en el penal Miguel Castro Castro.