Tras el cierre del mercado de Caquetá luego de conocerse que 163 comerciantes del mencionado centro de abastos están contagiados con coronavirus, el gerente de Fiscalización de la Municipalidad de San Martín de Porres, Dick Castillo, informó que se cerrará, durante 10 días, todo el cuadrante de esta zona, la cual incluye más comercios.

En declaraciones para América Noticias explicó que durante ese plazo se ejecutarán labores de limpieza y desinfección. El funcionario afirmó que desde el último miércoles se ha ido informando a los comerciantes del cierre del citado centro de abastos y de todo el perímetro de la zona de Caquetá.

“[El cierre es] todo el cuadrante de Caquetá que comprende las avenidas Caquetá, Pocitos, Zarumilla donde al margen del mercado hay otros diferentes establecimientos y otros mercados. Ayer se realizó un gran muestreo y se reportaron los contagios. En base a eso debemos intervenir para reordenar. Tenemos una decena de mercados y más de un centenar de pequeños establecimientos”, sostuvo Castillo.

“El lugar está enfermo, hay que curarlo, por el bien de todos. Se ha informado a todos. Se les va a dar las facilidades para que puedan salvaguardar sus productos porque no habrá compradores debido a que habrá cuarentena por toda la zona”, agregó.

El funcionario de SMP dijo que se dará alternativa a los comerciantes para que no se vean perjudicados así como también los compradores. “Luego del cierre de este mercado para que no afecte las compras los comerciantes pueden acudir a la explanada del estadio Alberto Gallardo. Esto, a fin de no desabastecer de alimentos a la zona”, indicó.

Dick Castillo detalló que la comuna dará a conocer el protocolo que regirá en la zona comercial de Caquetá luego del periodo de cierre. “La municipalidad se pronunciará para que los comerciantes sepan que habrá un protocolo de atención porque no tenían guantes, mascarillas y no respetaban el metro de distancia. Ahora todo será obligatorio”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO