El congresista Alberto de Belaunde (Partido Morado) cuestionó la convocatoria al primer pleno de Congreso de la República anunciado para este jueves 26 de marzo al mediodía y la consideró como “irresponsable”.

Agregó que este poder del Estado “no puede transmitir un mensaje” como si estuviera “por encima” de la población.

“Yo no sé si iré al pleno del jueves, no me parece responsable. No me parece que transmita un mensaje adecuado a la población, hay personas que están haciendo un tremendo sacrificio económico y personal porque entendemos que hay un bien común mayor de no ponernos en riesgo y no poner a nuestras familias y a quienes queremos en riesgo, entonces, el Congreso no puede transmitir un mensaje que diga que estamos por encima del resto de ciudadanos”, afirmó en diálogo con RPP.

Como se recuerda, la Junta de Portavoces del Congreso de la República acordó ayer que cada bancada envíe solo a la mitad más uno de sus integrantes para el pleno que se llevará a cabo el jueves. Esta decisión se tomó para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) y proteger a los legisladores que pertenecen a la población vulnerable.

En ese sentido, Alberto de Belaunde consideró esto como “una equivocación”, ya que se podría esperar hasta la próxima semana, finalizado el plazo de aislamiento social decretado por el gobierno de Martín Vizcarra, para sesionar.

“Creo que el ánimo que está teniendo la Junta de Portavoces es que haya el mínimo necesario de congresistas para que haya quórum sin que estén los 130, para evitar aglomeraciones, igual considero personalmente que es una equivocación, que es un error, creo que no pasaría nada con que esto se diese la próxima semana y ayudaríamos, por el contrario, a transmitir un mensaje que se necesita en la población, de que todos, sin excepción, tenemos que cumplir con estas normas”, señaló.

Además, precisó que “las instituciones tienen que ser capaces de adaptarse a las circunstancias para cumplir su razón de ser, más allá del formalismo, más allá del protocolo”, ante la posibilidad de realizar sesiones virtuales.

El legislador recordó que ha presentado un proyecto de ley que permita realizar cambios en el reglamento del Parlamento para poder sesionar usando la tecnología.

“No es que las sesiones del Congreso suelen ser reservadas. En el Congreso anterior, que duró tres años y medio, tuvimos dos fracciones de sesión reservada, el resto ustedes prenden la televisión y ahí estamos, entonces, esto de que se tiene que cuidar la confidencialidad suena más a excusa porque qué confidencialidad se va a cuidar si estamos viendo en televisión las transmisiones”, acotó.