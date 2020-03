Por WhatsApp y otras redes sociales muchas personas han empezado a compartir consejos de cómo “prevenir” e incluso “combatir” el coronavirus, pese a que hasta el momento no se ha reportado ningún caso en Perú. La escasez de mascarillas en algunas farmacias es un ejemplo de ello y gente inescrupulosa está aprovechándose de esta alarma para sacarles dinero a los demás.

Mascarillas, sahumerios, multivitamínicos, extractos de plantas, cóctel de medicinas ante una gripe, un compuesto sintético derivado del árbol de la quina (el del Escudo Nacional) y hasta cannabis... La lista es tan grande como la desinformación, pero "ninguna de esas 'recetas' ha demostrado efectividad en los países donde ya hay casos confirmados", advirtió el infectólogo Manuel Espinoza, del Instituto Nacional de Salud del Minsa.

El especialista lamentó que se esté creando “pánico” en la gente y dijo que ese temor está llevando a muchos a hacer gastos innecesarios y hasta peligrosos, porque, anotó, consumen sin receta medicinas que podrían provocarles algún problema de salud, por ejemplo una gastritis.

Una mascarilla mal usada puede generar (al sacársela y ponérsela varias veces) mayor contacto de la mucosa de la nariz con las manos sucias; mientras que el consumo frecuente de jugo de naranja puede ayudar a mejorar el sistema inmunitario, pero no evitará que alguien se infecte del coronavirus, comentó Espinoza.

En cuanto a los sahumerios -también recomendados como tips para hacer frente al coronavirus-, estos solo espantan a los zancudos, pero no alejarán el virus. Del mismo modo, el extracto de plantas y los multivitamínicos podrían ayudar a elevar las defensas de las personas, pero no inmunizan.

Espinoza pidió tener cuidado con el "cóctel" de medicamentos (dexametasona, metamizol, diclofenaco) que ciertos médicos recetan para casos de gripe. "El paciente se sentirá mejor y pensará 'qué bueno es el doctor', pero puede producirle gastritis".

Sobre el cannabis, el experto del INS comentó que si bien es parte de la medicina tradicional y que hoy su aceite se emplea para mitigar dolores crónicos, algunos le atribuyen beneficios sin soporte científico. “Nada de esto ha demostrado utilidad frente al coronavirus, así que debe tenerse mucho cuidado”, advirtió.

Como otros tipos de virus, el coronavirus puede contagiarse de manera directa (cuando se tocan los ojos y la boca con las manos contaminadas) e indirecta (cuando el contagio viene a partir de, por ejemplo, el uso de un lapicero contaminado). "Todos estamos en riesgo de sufrir un proceso respiratorio, pero tomar solo vitamina C no evitará que me enferme, quizá podría ayudar a que la enfermedad sea menos agresiva".

Medidas simples y de bajo costo

Aunque parezca banal, la principal forma de prevenir este y otros virus de tipo respiratorio es el lavado de manos, pero no el de 5 segundos, sino el que dura 20 segundos con agua y jabón.

Alejarse de aquellos que tienen un problema respiratorio o (si estamos enfermos) quedarnos en casa para no contagiar a los demás son otras recomendaciones del experto del INS. “Si nuestra gripe es leve lo mejor es quedarse en casa y si es más grave debe acudirse al médico con una mascarilla puesta”. Todo esto ha de complementarse con una alimentación variada y saludable.

A todo ello pueden añadirse otras medidas: algunos médicos, por ejemplo, ya no se saludan dándose las manos o con un beso en la mejilla, sino que chocan sus codos.

Aprender a vacunarse

El infectólogo Eduardo Gotuzzo comentó que “es hora de poner paños fríos al pánico” por el coronavirus y más bien aprovechar esta alarma para educar a la población sobre la necesidad de vacunarse, principalmente contra la influenza y la neumonía.

Explicó que la mayoría de fallecidos por el coronavirus son adultos mayores de más de 70 años y con enfermedades crónicas, por ejemplo una diabetes mal controlada, enfermedad pulmonar, entre otras condiciones que los tornan muy vulnerables. “Si vacunamos a la población adulta mayor y un día es afectada por el coronavirus, por lo menos estará protegida de la neumonía. No es que se va a prevenir el coronavirus, sino que se reducirá la mortalidad”.

En el caso de los niños, dijo Gotuzzo, solo el 2 % de los 80,000 casos de coronavirus corresponde a menores de 15 años y en forma muy benigna. No obstante, señaló, es mejor aplicar las vacunas mencionadas, aprovechando que son proporcionadas gratuitamente por el Estado.

Manifestó que es necesario hacer pedagogía sobre el coronavirus para evitar casos como el ocurrido recientemente en Chiclayo, donde madres de familia retiraron a sus hijos del hospital regional alarmadas tras enterarse de que allí se encontraba un menor procedente de Corea del Sur con síntomas de infección respiratoria aguda.

"Debemos saber que el coronavirus no vuela por los aires como si fuera una nube y va repartiéndose por aquí y por allá. Se contagia cuando estamos muy cerca de otra persona que ya está con el virus".

Gotuzzo, experto en enfermedades infecciosas y tropicales, fue enfático en señalar: "No necesitamos desabastecer las farmacias de mascarillas, al menos por ahora, pues, ¿qué tal si usan las mascarillas y descuidan el buen lavado de las manos?".

La gente, subrayó, no solo tiene que ser activa en las medidas de prevención, sino que el Estado debe asegurarse de saldar la deuda con el sector salud, donde, apuntó, varios servicios higiénicos de hospitales públicos carecen de agua y jabón.

Agencia Andina

LEE TAMBIÉN

● Supermartes en EE.UU. enfrenta a Biden, Sanders y Bloomberg

● YouTube: El video de “René”, de Residente, es número uno

● ¿Cómo elegir una cartera según tu figura?

● Carlos Zambrano fue titular en la última práctica de Boca Jrs.

● Nuevas formas de saludo por coronavirus, sin besos ni abrazos