El defensor del Pueblo, Wálter Gutiérrez, calificó como “duras pero necesarias” las medidas dictadas por el Gobierno este miércoles como parte del estado de emergencia para enfrentar los casos de coronavirus en el Perú, las que incluyen una inmovilización social obligatoria y restricciones al tránsito de vehículos particulares a lo largo del día.

“Son medidas durísimas pero muy necesarias, medida que, como bien señaló el presidente (Martín Vizcarra), se toman porque hay un grupo de ciudadanos menor pero significativo que no han estado cumpliendo con las disposiciones de cuarentena que había establecido el gobierno”, indicó en declaraciones a RPP.

Gutiérrez respaldó así el decreto emitido por el Gobierno este 16 de marzo, que amplía el estado de emergencia para limitar el tránsito de personas entre las 8 p.m. y las 5 a.m. si es que no son trabajadores de rubros específicos, así como el uso de vehículos particulares las 24 horas del día.

“Son medidas que se dan al hilo de una circunstancia completamente inédita y, por eso, es posible que estas medidas tengan que ser objeto de ajustes y perfeccionamientos porque son situaciones absolutamente inéditas y es comprensible que no sean perfectas. no busquemos perfección en la dación de estas medidas”, manifestó.

En esa línea, el titular de la Defensoría del Pueblo pidió que se dejen de lado los “debates jurídicos” y las críticas basadas en tecnicismos para cuestionar las disposiciones emitidas por el Ejecutivo debido a la coyuntura del coronavirus en el Perú, el cual ha afectado a unas 145 personas hasta este miércoles, según cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa).

“Creo que no es el momento de debates jurídicos. He visto que por redes hay gente espontánea que sale a hacer críticas a las disposiciones o declaraciones que alguna autoridad hace. No es el momento de hacer análisis de ciertas finezas jurídicas. Hoy es el día de alinearnos todos y cumplir e ir perfeccionando estas normas que se han dado”, acotó.

Wálter Gutiérrez concluyó haciendo un llamado para que la ciudadanía para que cumplan las órdenes de inmovilización social y las restricciones de uso de vehículos particulares, así como a las autoridades para que haya una sola vocería que informe claramente a la población sobre información oficial y las medidas que se van acatando durante el estado de emergencia por el coronavirus.

“El mejor homenaje que se le puede hacer a los médicos, auxiliares de salud, es que hagamos nuestro papel porque ellos se están jugando literalmente la vida por nosotros y no es posible que un grupo de personas que no comprendan la situación las incumplan”, concluyó.