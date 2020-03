Ante el anuncio del primer caso de coronavirus (COVID-19) en el Perú, el infectólogo Manuel Espinoza, del Instituto Nacional de Salud (INS) del Minsa, exhortó a los ciudadanos a no dejarse engañar con falsos remedios o vitaminas para prevenir el contagio de esta enfermedad.

En declaraciones para la Agencia Andina, el especialista lamentó que ante el caso reportado de COVID-19 en el país se esté creando “pánico” en la ciudadanía y que un grupo de personas busque aprovecharse para obtener ganancias económicas. Citó como ejemplo, que se esté compartiendo por redes sociales algunos mensajes con “consejos para prevenir o combatir” el virus.

Asimismo, dijo que a esto se suma la alarma en la población del país, que en los últimos días ha aumentado la compra de mascarillas y el gel antibacterial como medida preventiva ante la enfermedad. No obstante, vale precisar que por el momento es innecesario utilizar este tipo de implementos ya que no existe una situación de transmisión masiva comunitaria en el país.

En esa línea, el infectólogo explicó que los sahumerios, multivitamínicos, extractos de plantas, cóctel de medicinas ante una gripe, un compuesto sintético derivado del árbol de la quina (el del Escudo Nacional), el cannabis, y otras ‘recetas’ no han demostrado efectividad en los países donde ya hay casos confirmados de coronavirus.

Por ello, recomendó no realizar gastos innecesarios y hasta peligrosos porque, según anotó, consumir medicamentos sin receta podría provocar algún problema de salud como la gastritis.

El infectólogo Espinoza aclaró que los sahumerios -también recomendados como tips para hacer frente al coronavirus-, solo espantan a los zancudos, pero no alejarán el virus. Del mismo modo, el extracto de plantas y los multivitamínicos podrían ayudar a elevar las defensas de las personas, pero no inmunizan.

El experto del INS también pidió tener cuidado con el “cóctel” de medicamentos (dexametasona, metamizol, diclofenaco) que ciertos médicos recetan para casos de gripe. “El paciente se sentirá mejor y pensará ‘qué bueno es el doctor’, pero puede producirle gastritis”, dijo.

Respecto al cannabis, comentó que, si bien es parte de la medicina tradicional y que hoy su aceite se emplea para mitigar dolores crónicos, algunos le atribuyen beneficios sin soporte científico. “Nada de esto ha demostrado utilidad frente al coronavirus, así que debe tenerse mucho cuidado”, advirtió.

Contagio

El infectólogo Manuel Espinoza explicó que, como otros tipos de virus, el coronavirus puede contagiarse de manera directa (cuando se tocan los ojos y la boca con las manos contaminadas) e indirecta (cuando, por ejemplo, el contagio viene a partir del uso de un lapicero contaminado).

“Todos estamos en riesgo de sufrir un proceso respiratorio, pero tomar solo vitamina C no evitará que me enferme, quizá podría ayudar a que la enfermedad sea menos agresiva”, precisó.

Mejores medidas para prevenir coronavirus

El Minsa recomienda a la ciudadanía el lavado frecuente de manos con agua y jabón, mínimo 20 segundos; cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser; evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar y evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios.









