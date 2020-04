El presidente de la República, Martín Vizcarra, agradeció este martes a las personas que le han enviado mensajes de buenos deseos y sus oraciones en el marco del estado de emergencia nacional para frenar el coronavirus (COVID-19) en el país.

“Yo quiero aprovechar en agradecer por los múltiples mensajes que me llegan de gente que conozco y de mucha a la que no tengo el gusto de conocer. Quienes me dan sus buenos deseos, su respaldo, me dan su oración. Muchas personas que no conozco dicen que oran por el Perú, dicen que oran incluso por las autoridades, por el presidente y eso es bueno, porque es una forma importante también de enfrentar estos momentos difíciles”, expresó el mandatario casi al final de la videoconferencia de prensa que brindó en el vigésimo tercer día del estado de emergencia nacional.

Martín Vizcarra agradeció al Consejo Interreligioso del Perú, el cual congrega diferentes religiones, por la realización de un video de aproximadamente 14 minutos donde oran y piden por el bienestar de los médicos, las enfermeras, los policías, los miembros de las Fuerzas Armadas, las autoridades, los enfermos, los ancianos, los niños, niñas y por todos.

“Se comunicaron conmigo hace unos días para decirme que querían sumarse a este esfuerzo de todos los peruanos en una cruzada por la salud. Me hicieron llegar un video muy bonito, yo lo vi hoy en la mañana y me gustó. (...) Terminada la conferencia le hemos pedido al canal del Estado que lo transmitan”, indicó el Jefe de Estado.

Hasta el momento, 2.954 personas han dado positivo para coronavirus en el país. Mientras que el número de fallecidos por este virus ascendió a 107, según informó el Ministerio de Salud (Minsa).

En tanto, ya son 1.231 las personas dadas de alta, tras cumplir su tratamiento y período de aislamiento domiciliario a causa del COVID-19.