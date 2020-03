La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma ante los casos de coronavirus que a la fecha son 22 en el país. En esa línea, señaló que hay personas están pidiendo que se les haga una prueba de descarte de COVID-19 pero que no todas las requieren.

Al ser consultada si el Ministerio de Salud optaría por que las clínicas apoyen con pruebas de descarte del virus, recordó que actualmente estos establecimientos no las realizan porque tal labor se encargan los hospitales del sector y que se está implementando este proceso en otros establecimientos ubicados en diez regiones el país. Indicó que las personas están “pidiendo y exigiendo” que se les haga una muestra cuando no todas las necesitan.

En un momento, explicó que en un panorama “comunitario”, es decir cuando se reporte una situación masiva de infectados, ya no será necesario la referida prueba para todos los miembros de una familia si uno de ellos fue diagnosticado con el virus.

“No todos los coronavirus son COVID-19 eso debemos entender. ¿Por qué no le hemos puesto [a las clínicas la implementación para la prueba del coronavirus]? porque este virus tiene tres meses en el mundo y cuando ya se convirtió en pandemia recién están mandando a los países [los equipos para los centros de salud hagan la prueba], pero como comprenderán no son masivos. O sea, no son 30 u 80 millones porque cuando se habla de una epidemia ya no es necesario que se tomen las pruebas a todos y eso quiero que me ayuden a comunicarlo", señaló en RPP.

"Cuando en una casa hay un positivo se asume que a los demás son positivos. Va llegar un momento comunitario [¿que quiere decir?] que habrá casos [de coronavirus] que no será por personas que ingresan por el extranjero y que no han viajado a estos países y empieza a desarrollarse acá y pasa a una etapa comunitaria. Hay que entender de quién tienen que hacerse la prueba. Acá es al revés. Las personas están pidiendo y exigiendo que se les haga una prueba cuando no lo requieren”, agregó.

Aislamiento de pasajeros de aeropuertos es obligatorio

Al ser consultada respecto a que en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete del Cusco no se pone en marcha el control y aislamiento de pasajeros provenientes de países con casos autóctonos de coronavirus, una medida enmarcada en el decreto supremo anunciado por el presidente Martín Vizcarra, Hinostroza aseguró que el aislamiento es obligatorio.

“Nosotros lo que hemos coordinado es con el ministro de Turismo. Él se ha reunido ayer con los directores de turismo y ha dado las instrucciones al respecto de cómo se va a trabajar con estos turistas. Ellos también tienen la indicación de aislamiento en los hoteles [¿Es obligatorio porque hay muchos que se toman como sugerencia?] Es obligatorio”, remarcó.





