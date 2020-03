El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, adelantó que la declaratoria del Estado de Emergencia por 15 días por el brote de coronavirus (COVID-19) en el Perú, entrará en vigencia a las 00:00 horas del lunes 16 de marzo.

Detalló que sectores no vinculados a emergencia no trabajarán. “¿Mañana voy a trabajar? No, salvo que sus trabajos estén conectados con la emergencia directamente. Como regla general, mañana no se trabaja. Hay excepciones: medios de comunicación”, expresó.

Respecto al Poder Judicial y el Ministerio Público, Castañeda Portocarrero dejó en claro que se trata de poderes autónomos y tendrán que regirse según la declaratoria de emergencia.

Sobre el transporte público, el titular del Minjus enfatizó que será solo por salud y bienes, y que será el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) será el que determinará, junto con las empresas, la cantidad de flota a utilizarse.

En tanto, Castañeda aclaró que el cierre de fronteras y la suspensión del transporte internacional por aire, mar y tierra se iniciará desde las 23:59 horas del lunes 16. Los restaurantes también deberán permanecer cerrados durante 15 días.

“Quienes ingresaron [por vía aérea] deberán permanecer en sus hoteles o casas por 15 días”, explicó el ministro, que también garantizó la atención en los bancos y el pago de pensiones. Para los temas tributarios, habrá una norma específica.

Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra anunció el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por 15 días en todo el territorio nacional, a fin de prevenir la propagación del brote de coronavirus en el país.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el número de casos por el COVID-19 en nuestro país aumentó a 71 en las últimas horas, luego de realizarse 1751 pruebas. Las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad reportaron sus primeros casos.