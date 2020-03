El integrante del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña aseguró que la propuesta que hizo la presidenta de esta institución, Marianella Ledesma, para que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de indultar o conmutar penas en casos especiales como medida de prevención frente al coronavirus (COVID-19) fue una iniciativa “personal” que no fue discutida con los otros magistrados.

“La propuesta es de carácter estrictamente personal. Nunca se discutió, ni menos se aprobó en el pleno del Tribunal Constitucional [...] Creo que hay muchas imprecisiones y preocupación con respecto a sobre quién se pueden aplicar estas medidas”, dijo en declaraciones a Canal N.

Marianella Ledesma precisó que le planteó al presidente Martín Vizcarra que evalúe brindar gracias presidenciales o reducir penas en caso de presos que no cumplan sentencias por terrorismo, tráfico de drogas, corrupción o violencia contra los derechos humanos. Esto, como un recurso para protegerlos de un posible contagio de coronavirus.

“Le he propuesto en el Consejo de Estado al presidente que haga uso de sus prerrogativas presidenciales para que haga uso de los indultos o de las conmutaciones de pena como medida para que determinadas personas que tienen una edad de población vulnerable, puedan ser estudiados sus casos y se permita una excarcelación”, sostuvo la presidenta del TC a Canal N.

Espinosa-Saldaña expresó sus dudas respecto a este planteamiento, al indicar que mucha población que llena los penales a nivel nacional tiene procesos abiertos y están cumpliendo prisiones preventivas, sin condena efectiva; a lo que le sumó el riesgo de que los reos estén más expuestos al coronavirus fuera que dentro del penal.

“El indulto es una gracia que solo se le da al condenado. ¿El grueso de gente que está en la cárcel son sentenciados? No, son personas que tienen procesos abiertos y prisión preventiva. ¿Si alguno de ellos tiene síntomas, se le va a indultar o no?”, cuestionó.

El magistrado del TC concluyó advirtiendo que, en caso de aplicar indultos a personas de riesgo como adultos mayores condenados, no habría un plan para reinsertarlos en la sociedad efectivamente.

“El presidente de la República ayer anunciaba con mucha felicidad que había disminuido el número de la delincuencia en un 84%. No sé si esa disminución se mantendrá si mandamos indultos sin ningún control a personas a las que no les damos trabajo, no tenemos dónde ponerlos y tienen que ganarse la vida en alguna manera”, concluyó.