El congresista Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, aseguró que la decisión de este grupo de trabajo de dejar sin efecto las elecciones primarias de cara al proceso electoral del 2021 no supone derogar la norma sino “suspender su vigencia”.

“Lo que hemos hecho es suspender su vigencia, no derogar la norma, sino como una especie de vacaciones legales, suspender su licencia para que no entre en vigencia en estas elecciones del 2021, para que no se dé en noviembre de este año sino para que se postergue para las elecciones regionales y municipales del 2022”, afirmó en RPP.

El último martes, la Comisión de Constitución del Legislativo aprobó el dictamen que deja sin efecto las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en el marco del próximo proceso electoral.

Según establece el texto, este tipo de comicios se debe realizar a partir de las elecciones regionales y municipales del 2022.

En ese sentido, Omar Chehade refirió que esta decisión buscar “darle tiempo” al gobierno del presidente Martín Vizcarra y “al que venga” a “solucionar la crisis de la pandemia” por el coronavirus en el Perú.

Además, el legislador adelantó que la evaluación de otros predictámenes, como el de paridad y alternancia, se dará en las próximas semanas.

“Adelanto que la próxima semana se discutirá el debate y seguramente aprobación o votación de la alternancia y paridad de género”, dijo.