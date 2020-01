La presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, señaló que, en su opinión, las donaciones que hacen los empresarios a partidos políticos deberían ser a título personal y no mediante sus compañías.

“Lo que ha ocurrido en muchos casos es que las personas y empresas saquen de su bolsillo y hacen aportes a un determinado partido. Lo importante es que esa donación se haga transparentemente, las donaciones deberían ser personales, es mi posición personal, no lo hemos conversado en el gremio”, afirmó en Canal N.

Cabe indicar que el presidente de directorio de Credicorp Ltd. Dionisio Romero Paoletti reveló a los fiscales del equipo especial Lava Jato que entregó US$ 3.65 millones en efectivo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para financiar la campaña presidencial del 2011.

Los decretos de urgencia

En otro momento, León criticó el decreto de urgencia Nº 012-2019 impulsado por el gobierno el año pasado según el cual se establece la devolución del diésel a los choferes que prestan el servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito nacional y/o el servicio de transporte público terrestre

"Han sido 45 decretos de urgencia, estamos estudiando a detalle cada uno. Hay uno que no me gusta mucho que es el de la devolución del impuesto selectivo la diésel, no me parece una buena señal, es populista y no protege el medio ambiente”, dijo León.

Dicho decreto señala que a los transportistas que prestan este servicio les corresponde el beneficio de devolución del equivalente 53% del ISC, por el plazo de tres años contados a partir del 01 de enero de 2020.

De igual modo, se mostró crítica con el decreto de urgencia Nº 044-2019 el cual brinda seguro de vida para los empleados formales desde el primer día de trabajo en el sistema formal, y no desde el cuarto año como lo señala la antigua ley.

"El otro es el del seguro de vida que ahora se fija de inmediato y no a los 4 años y no se ha evaluado que hay sectores que ya tienen seguros, esto puede generar un sobrecosto en algunos casos dado que hay empresas que ya cuentan con seguros especiales desde el primer día de trabajo”, afirmó.