RUIDOS : como ya se mencionó anteriormente, si la zona en donde vive el perro está lleno de ruidos alrededor, es normal que la mascota no pueda conciliar el sueño en la noche. Pueden ser alarmas, petardos, tormenta o incluso vecinos los culpables de que tu perro no tenga un buen sueño.

FALTA DE EJERCICIO : algunos perros necesitan más ejercicio que otros, pero la gran mayoría estará nervioso o intranquilo si no obtiene el esfuerzo físico diario que todos los perros deberían tener. Infórmate de cuánto ejercicio necesita tu perro para que esto no pase.

EMPACHO: si el perro no está acostumbrado a comer a ciertas horas, o incluso si come muy de noche, puede que el que esté lleno no deje al can descansar correctamente. Su digestión es muy lenta y será una sensación muy pesada.