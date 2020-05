Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Médico del Perú, liderado por el Decano Nacional, Dr. Miguel Palacios, se encuentran en los exteriores del Palacio de Gobierno a fin de solicitar ayuda para los médicos que se encuentran en Iquitos, quienes están graves tras resultar positivos a COVID-19.

“Nos estamos dirigiendo a la plaza de armas de Lima a tocar las puertas del Palacio de Gobierno, la oficina del primer ministro para solicitar su apoyo. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, haremos gestiones hasta agotar nuestra última energía, pero no cesaremos, no dejaremos hasta traer a nuestros médicos de Iquitos, Pucallpa y del norte a Lima y establecer el puente aéreo que permita atender a los mejores combatientes contra esta pandemia, que son los médicos, no van a estar solos, no están abandonados”, sostuvo el Decano del CMP en un video difundido en redes sociales.

Según el CMP, hasta el momento, hay 13 médicos infectados en dicha región. “Nuestros colegas se están muriendo, es de vida o muerte trasladarlos de inmediato a la capital. Necesitamos urgente que puedan alquilarnos avionetas, tenemos recursos para pagar por ello, no dejemos que nuestros médicos, sigan muriendo”, se lee en el mensaje difundido por Palacios en redes sociales.

Hasta el pasado 6 de mayo, cifras del Colegio Médico del Perú revelaron que a nivel nacional hay 752 médicos positivos de COVID-1, 37 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 7 fallecieron a causa de este virus.