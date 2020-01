Existen muchas alternativas de generar ingresos adicionales a mediano y largo plazo, como es una inversión en la bolsa de volares. Debes tomar en cuenta que cuando se compra una acción en la bolsa, se está comprando una porción de una compañía.

La visión que tiene el inversionista es que esa compañía tendrá crecimiento en el tiempo, y como resultado la acción tendrá un valor superior y/o se recibirá parte de las ganancias de dicha compañía en forma de dividendos.

Existen plataformas financieras que le permiten a los latinoamericanos invertir en la bolsa de Estados Unidos y monitorear esas inversiones a través de su dispositivo móvil, sin estar sujeto a comisiones como es el caso de Folionet (www.folionet.com).

Si es que deseas invertir por primera vez en el mercado de valores estadounidense, aquí unos consejos:

1) CUENTA DE INVERSIONES

Se inicia abriendo una cuenta de inversiones donde se depositará el dinero que se desea invertir y posteriormente realizar la compra de las acciones. Este será el medio por el que se cobrarán los dividendos y se ingresará el efectivo derivado de las operaciones de venta.

2) MONTO CAPITAL

Puedes iniciar tu inversión con un capital modesto. No importa si son $20, $200 o $2000 dólares. Algunas instituciones financieras, como Folionet, al no estar sujetas a comisiones no te exigen una gran inversión para obtener un buen retorno.

3) DIVERSIFICAR INVERSIONES

La estrategia más segura es siempre diversificar, consiste en comprar acciones en diferentes compañías y así disminuye el riesgo individual.

4) ACCIONES

Es importante saber que un inversionista puede comprar y vender una acción al momento deseado. No está obligado a mantenerla un periodo de tiempo.

5) PERFIL DEL INVERSIONISTA

Siempre se recomienda al inversionista que tenga un perfil y una expectativa a largo plazo.

MÁS NOTICIAS…

Noticias de Actualidad, Entretenimiento y Deportes Noticias de actualidad, deportes, economia, tecnologia, cine, espectaculos, turismo y mas del Peru y el Mundo en Publimetro.pe



No dejes de seguir a Publimetro en Facebook