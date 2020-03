La integrante de la Comisión Permanente del Congreso, Luciana León, habría pedido favores para sus familiares y conocidos a través de mensajes vía WhatsApp, según informó esta noche el programa Cuarto Poder la noche del domingo. De inmediato, el tema se hizo tendencia en redes sociales y se generaron decenas de memes. Las imágenes virales no solo apuntaron a la excongresista del Apra e hija del Rómulo León, sino también al ex candidato de la estrella Mijael Garrido Lecca, a quién Luciana aconsejó no bancarizar aportes para su campaña electoral.

“Chats son el antimanual de la integridad parlamentaria”

Los chats de la integrante de la Comisión Permanente, Luciana León, gestionando favores a familiares y amigos, son el antimanual de lo que debería ser la integridad parlamentaria, sostuvo el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra.

Según explicó, el cargo parlamentario es de alta responsabilidad pública e involucra deberes legales y éticos contenidos en el Reglamento y Código de Ética del Congreso.

La función legislativa, subrayó, no debe ser usada para intereses privados o buscar ventajas en el sector público, o implicar el uso indebido de recursos materiales y personales.

“Lo revelado en las conversaciones de Luciana León son prácticas que están reñidas con reglas que ya están establecidas en el Congreso”, declaró.

En el caso de la integrante de la Comisión Permanente, dijo, hay varias cuestiones que van de lo administrativo a lo penal que seguramente definirán los fiscales.

En las conversaciones, mostradas anoche por el programa Cuarto Poder, figuran las que tuvo con su hermano Rómulo, quien le pide gestionar entrevistas con los exministros de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y de Vivienda, Carlos Bruce, además de contactos en el Ministerio de Salud.

Otra de las conversaciones incluye al excandidato al Congreso del Apra, Mijael Garrido Lecca, quien le informa que su abogado le ha sugerido bancarizar lo que serían los aportes para su campaña, algo con lo que ella discrepa.

León le sugiere recibir solo efectivo, no poner el detalle de sus aportantes y colocar pequeñas cantidades a nombre de sus amigos del colegio o primos.

En otro diálogo, le encarga a su escolta policial a comprar alimentos y bebidas para quien sería su esposo, además de recoger a su mamá para llevarla al trabajo.

