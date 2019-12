La directora de Selección y Nombramiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Beatriz Jerí, protagoniza un audio grabado el 21 de mayo del 2018 con el exjuez supremo César Hinostroza, quien actualmente se encuentra en España afrontando un proceso de extradición. En el diálogo, la funcionaria coordina preguntas para un concurso que iba a realizar el ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El audio difundido por El Comercio revela como Beatriz Jerí habló con Hinostroza Pariachi para pedirle que le envíe algunas preguntas para incluir en una evaluación que iba a realizar en el mes de junio. En aquella época, Jerí era funcionaria del CNM y, como parte del personal administrativo, siguió en el mismo puesto cuando se instaló la JNJ.

“Cesitar, el 24 de junio el consejo nuevamente toma examen [...] queríamos pedirte [...] preguntas para el banco”, le comenta la entonces funcionaria del CNM, quien también comenta que las otras preguntas que Hinostroza le había mandado previamente habían sido publicadas como parte de otro proceso.

“Depende de lo que dieran porque creo que no necesariamente lo que yo envío sale en el sorteo del notario, se hace todo. Puede salir de otros [...] y no lo mío, habría que chequear, porque si lo mío no ha salido, eso sigue sirviendo porque son casos muy importantes”, replicó César Hinostroza.

La conversación, que empezó de forma amical con un “Aló, Cesitar” y “Hola, Betty, qué milagro, acuérdate de tu modesto amigo”, fue breve y concluyó con César Hinostroza despidiéndose con un “Chau, mi hermana, chau”.

Ante este diálogo y en declaraciones a El Comercio, Beatriz Jerí reconoció que conoció a César Hinostroza desde que tiene 17 años cuando estudiaron en la misma universidad, pero descartó que sean amigos.

“Es el mismo trato que tengo con muchísimos magistrados que es por mi trabajo”, aseguró, para luego indicar que no hay irregularidad alguna en que haya pedido preguntas para el concurso del CNM a Hinostroza Pariachi.

Beatriz Jerí es directora del proceso de Selección de Nombramiento del CNM desde el 2004 y permanece en el cargo tras la desactivación del consejo y la creación de la JNJ. Ha afrontado cuatro procesos disciplinarios con dos suspensiones sin goce de haber, y registra además dos conversaciones con Walter Ríos (exjuez del Callao y presunto cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto) de marzo del 2018.