El ex juez supremo César Hinostroza aseguró que “no hay nada ilegal” en las conversaciones que sostuvo con María Zavala Valladares, electa integrante de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ), aunque afirmó que la abogada “mintió”.

"No hay nada ilegal. Aunque Zavala mintió al decir que yo no era confiable, nadie llama a una persona varias veces cuando no confía en ella, se sacudió por ansias del poder", dijo el exmagistrado al diario 'Correo' desde España.

Cabe recordar que Zavala Valladares juró el jueves como miembro titular de la JNJ, según dispuso la comisión especial encargada del proceso de selección, luego de escuchar sus descargos referidos al registro de llamadas con César Hinostroza.

Al respecto, la exministra de Justicia afirmó que conocía al sindicado líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto desde su época universitaria, pues ambos forman parte de la misma promoción.

Si bien Hinostroza Pariachi admitió tener llamadas con diversos magistrados, negó cualquier audio con la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, mientras que con el fiscal supremo Pablo Sánchez dijo que se han saludado “protocolarmente”.

“Yo llamaba a la gente que conocía, con la que he participado en eventos académicos, en la universidad, en los trabajos, en el avance de la ciencia del derecho, del mundo académico. No tengo ninguna vinculación con él [Pablo Sánchez], lo conocí en la universidad, nos hemos saludado protocolarmente. Debo tener llamadas con una serie de magistrados”, manifestó.

“Ella [Zoraida Ávalos] era mi compañera de estudios en la universidad. No (he tenido llamadas con ella), cada uno ha tenido su propio camino”, añadió César Hinostroza.

Sobre el actual presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, el exmagistrado señaló que debe haberlo llamado "un par de veces" en el 2017 para "temas institucionales" y no para algún proceso.

“El señor me tildó de corrupto sin ninguna prueba, por el escándalo de los audios, y decía: ‘yo lo dije hace años’, pero no dice qué actos en concreto. En cambio él, según los medios, se reunía con un exprocesado que absolvió”, sentenció.